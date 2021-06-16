Перевірка покупців землі і новий сервіс від Apple – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Покупців землі будуть перевіряти, Apple запустив новий сервіс, конкурс на главу "Укрпошти" скасували. Колаж: "Сьогодні"

Україні цього літа не загрожує посуха, нашу країну чекає великий урожай зернових. Через два тижні починає роботу ринок землі, але всіх покупців перевірятимуть. Компанія Apple запустила новий платний сервіс.

Покупців землі перевірятимуть

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Перевірки пройдуть за декількома реєстрами / Фото: Сьогодні, Кабинет министров Украины

В Україні з 1 липня запрацює ринок землі. Уряд затвердив порядок перевірки покупців угідь. Перевірку проводитимуть нотаріуси за кількома державними реєстрами. Юристи уточнюватимуть, скількома гектарами землі вже володіє потенційний покупець, щоб не перевищувались ліміти.

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Новий платний сервіс від Apple

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На подкасти Apple тепер можна підписатися / Фото: Pixabay, Apple

Компанія Apple оголосила про запуск платної підписки на канали з впорядкування файлів. Підписка доступна в 170 країнах, у тому числі в Україні. Вільний доступ дозволить слухати програми без реклами. Вартість передплати стартує від 0,49 долара на місяць (зараз це близько 13 гривень). Передплату можна розділити між шістьма членами сім'ї. Творці подкастів з України можуть розміщувати у Apple свої твори за 19,99 долара на рік, але подкасти повинні бути англійською мовою.

Конкурс на директора "Укрпошти" скасували

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Кабінет міністрів відмовився від проведення конкурсного відбору на посаду голови державного поштового оператора "Укрпошта". У рішенні уряду говориться, що ця процедура займає не менше півроку, що може поставити під удар стратегічну інвестиційну програму "Укрпошти" розміром в 100 млн євро. Функцію призначення генерального директора передали Наглядовій раді підприємства.

Вперше за 10 років Україні не загрожує посуха – очікується великий урожай

/ Фото: Pixabay, REUTERS/Ueslei Marcelino

Україні вперше за останні 10 років практично не загрожує літня посуха. Як відзначили в Гідрометцентрі, зараз для розвитку на всій території України ключових експортних культур – кукурудзи і соняшнику – досить і вологи, і тепла. Однак збиранню овочів і фруктів може перешкодити незвично холодна погода.

Велика приватизація на старті

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Уряд затвердив умови приватизації Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, яка є одним з найбільших видобувачів титанових і цирконієвих руд у світі. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, стартова ціна цього підприємства повинна бути не менше 3,7 млрд грн. ОГХК стане першим об'єктом програми "Велика приватизація".

Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа