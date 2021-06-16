Винний коронавірус. Конкурс на директора "Укрпошти" скасували

Піврічні перебої в роботі "Укрпошти" під час обрання нового глави можуть привести до катастрофічних наслідків і для працівників, і для клієнтів

Кабінет міністрів України затвердив пропозицію Міністерства інфраструктури усунути процес конкурсного відбору на посаду голови державного поштового оператора "Укрпошта".

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Про це повідомив 16 червня народний депутат Олексій Гончаренко.

У прийнятому акті йдеться, що ця процедура займає не менш як півроку, що може поставити під удар стратегічну інвестиційну програму "Укрпошти" розміром в 100 млн євро.

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"У такій ситуації щодо невизначеності з керівником компанії, особливо в умовах світової пандемії коронавірусу, проблем у вітчизняній та міжнародній економіці виникає необхідність забезпечення ефективної та безперевної роботи акціонерного товариства "Укрпошта", – йдеться в документі.

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На цьому тлі функцію призначення генерального директора передали Наглядовій раді підприємства.

Варто зазначити, ще в 2020 році гендиректор держкомпаній Ігор Смілянський оцінив свою зарплату в 1 млн гривень.

Нагадаємо, що минулого місяця стало відомо, що керівництво "Укрпошти" домагається дозволу на здійснення банківських операцій і з цією метою початок процес придбання банку.

Також ми писали, що Пенсійний фонд наклав на організацію штраф в розмірі близько 1,5 млн гривень за несвоєчасну виплату пенсій в Тернопільській області.

Про що ще говорять в Україні та світі 16 червня, дивіться у відеосюжеті: