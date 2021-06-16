Apple запустила в Україні новий платний сервіс

Українські автори зможуть розміщувати свої програми на цьому майданчику, але існує серйозне обмеження

На подкасти Apple тепер можна підписатися / Фото: Pixabay, Apple

Компанія Apple після рішення відкрити представництво в Україні оголосила про запуск платної підписки на канали з подкастами. Підписка доступна в 170 країнах, в тому числі в Україні. Вільний доступ до подкастів дозволить слухати програми без реклами і отримувати ранній доступ. Вартість підписки стартує від 0,49 долара в місяць (зараз це близько 13 гривень). Одну підписку можна розділити між шістьма членами сім'ї.

Реклама

Про це повідомляється в офіційному релізі Apple.

Автори подкастів з України можуть розміщувати у Apple свої твори за 19,99 долара на рік, але подкасти мають бути англійською мовою. Автори можуть встановлювати свої власні ціни і вирішувати, які привілеї отримують платні підписники, наприклад, прослуховування без реклами та ексклюзивні випуски.

Читайте також: Нові сповіщення і покращений FaceTime. В Apple представили нову iOS 15

Apple, як і зазвичай, буде отримувати 30% з кожної підписки протягом першого року, а після першого року цей відсоток впаде до 15%.

Реклама

Підписки і канали Apple Podcasts доступні на пристроях Apple під управлінням iOS 14.6, iPadOS 14.6 і macOS 11.4 або пізніших версій. Клієнти можуть відтворювати контент за передплатою на Apple Watch з watchOS 7.5 або новіше, а також з HomePod, HomePod mini і CarPlay.

Вперше про те, що Apple збирається ввести підписку на подкасти, стало відомо в січні 2021 року. У квітні компанія обіцяла, що запустить нову можливість в травні, але цього не сталося.

Нагадаємо, у Apple вже є юрособа в Україні. Пряме представництво компанії в Києві має відкритися в 2021 році.

До речі, через те, що в Україні ввели "податок на Google", подкасти Apple незабаром подорожчають, як і всі інші платні інтернет-сервіси великих міжнародних компаній.

Про що ще говорять в Україні та світі вранці 16 червня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":