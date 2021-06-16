Покупців землі перевірятимуть – Кабмін затвердив правила

Після запуску ринку землі нотаріусам доведеться упевнитися, що жодна угода не порушуватиме встановлені ліміти

Перевірки пройдуть за декількома реєстрами / Фото: Сьогодні, Кабинет министров Украины

За два тижні до офіційного запуску ринку землі в Україні уряд затвердив порядок перевірки покупців угідь. Перевірку проводитимуть нотаріуси за кількома державними реєстрами. Юристи уточнюватимуть, скількома гектарами землі вже володіє потенційний покупець, щоби не перевищувались ліміти.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Уряд і Верховна Рада ввели низку запобіжників від зловживань на ринку. Землю зможуть купувати тільки фізичні особи-українці, в розмірі не більше 100 гектарів. Всі оплати відбуватимуться тільки в безготівковій формі. Проводитиметься фінансовий моніторинг", – уточнив глава уряду.

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Ринок землі в Україні запрацює з 1 липня. З цього дня в країні перестане діяти багаторічний мораторій на продаж ділянок сільськогосподарського призначення. За розрахунками уряду, в перші 3-5 років роботи ринку ціни на землю зростуть щонайменше вдвічі.

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Вперше мораторій на продаж сільгоспземлі був прийнятий 18 січня 2001 року, коли Рада проголосувала за закон № 2242-III, і продовжувався загалом десять разів. Принципове рішення про зняття заборони на продаж сільгоспземлі з липня 2021 року прийняли навесні 2020-го.

Нагадаємо, фахівці не радять українцям позбуватися ділянок (через договори оренди або інші схеми) до липня, а також просять не поспішати з продажем і після відкриття ринку землі – гектари дорожчатимуть поступово, а не відразу після запуску ринку.

Нещодавно закон про відкриття ринку землі обговорили у студії "Свободи слова Савіка Шустера":

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