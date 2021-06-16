Погода для врожаю. Вперше за 10 років Україні не загрожує посуха

Гідрометцентр проаналізував умови, в яких розвиваються ранні зернові, овочі та фрукти врожаю 2021 року

Вперше за останні 10 років Україні, що чекає рекордного врожаю, практично не загрожує літня посуха, а погодні умови вже виявилися дуже сприятливими для розвитку ранніх зернових культур. При цьому збору овочів і фруктів може перешкодити незвично холодна погода.

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Про це повідомила керівниця агрометеорологічного відділу Гідрометцентру Тетяна Адаменко.

"Якщо не брати до уваги локальні проблеми на кшталт граду або підтоплень, то ситуація дуже хороша, в землі прекрасний ресурс вологи. Практично немає площ, яким загрожує посуха, що в останнє десятиліття для України незвично" , – цитує Адаменко Інтерфакс-Україна.

Вона уточнила, що поки ще рано оцінювати вплив погодних умов на врожайність зернових, оскільки їхня вегетація тільки почалася. Однак наразі для розвитку на всій території України ключових експортних культур – кукурудзи і соняшнику – достатньо і вологи, і тепла.

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Адаменко назвала низьку температуру повітря основним стримуючим фактором розвитку плодоовочевих культур. Але даних про їхній стан недостатньо для повноцінного аналізу, бо фрукти і овочі вирощують в основному невеликі приватні господарства.

Нагадаємо, в 2020 році погода завадила встановити черговий рекорд зі збору врожаю в Україні. В країні зібрали 65,4 млн тонн зернових з площі 15,3 млн га. Це майже на 7 млн тонн менше, ніж в 2019 році. В результатіУкраїна втратила чверть експорту пшениці та кукурудзи.

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