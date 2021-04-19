12 врожаїв на рік без землі та сонця. Що таке сіті-ферми і як це працює в Україні

Вертикальне вирощування зелені овочів стало загальносвітовим трендом. Українці від нього відстають і навіть розробляють власні технологічні системи

Класичні ферми з безкрайніми полями поступово відходять у минуле. Зараз у світі – бум вертикального фермерства, яке ще називають "сіті-фермерством". І Україна не стала винятком. Наші поля втомлюються від промислових культур. Та й на сам урожай впливає безліч непередбачуваних чинників – починаючи від погоди і закінчуючи поведінкою фермера. Новини "Сьогодні" дізналися, в чому полягає альтернатива і як можна вирощувати по 12 врожаїв на рік без землі і сонця.

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Ще в 2017 році брат Ілона Маска Кімбал запустив проєкт міського городництва. Запатентована їм технологія передбачає вирощування овочів і зелені в контейнерах площею 30 кв. м з вертикальними системами поливу і спеціальним освітленням. Щотижня в них збирають до 23 кг листових овочів. А на полив йде лише 30 л води на день.

Вертикальні ферми споживають на 95% менше води, ніж звичайні теплиці, і можуть бути будь-якого формату – від 30 до кількох тисяч "квадратів". Їх часто розміщують в занедбаних шахтах або гаражних контейнерах.

Новини "Сьогодні" знайшли таку ферму в Одесі. Її господар – Іван Воробйов – займається сіті-фермерством вже дев'ять років. Свою ферму він облаштував у приміщенні, в якому робили церковні куполи. Спочатку там були тільки голі стіни, навіть без даху. Тепер з'явилася і покрівля, і опалення, і спеціальна агросистема.

На 150 кв. м Іван вирощує по 25 культур одночасно. Головний профіль – пророщені горох і соняшник, щавель, рукола та їстівні квіти. Покупці – місцеві супермаркети і ресторани. Врожай на день – 40-50 кг.

"Приміщення начебто 150 квадратних метрів, а якщо рослини все розкласти по землі, то це приблизно як 1000 квадратних метрів поля. ... Зелень стоїть на стелажі всього по 4-5 днів. Тобто оборот дуже швидкий", – говорить сіті фермер.

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Урожай вирощується за допомогою гідропоніки, тобто без грунту, з використанням спеціальних речовин. Сонце замінюють світлодіоди. Тому за електроенергію Іван платить по 1000 доларів на місяць. Але це не проблема – все окупається.

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Капіталовкладення фермер підраховував так:

"Зробити ферму на 40 кв. м "під ключ" – 2000 доларів. Вона може в день вирощувати 15 кг зелені. А 15 кг зелені га день по 10 дол./кг – це, грубо кажучи, 150 доларів на день, 4500 доларів на місяць. Тобто оборот на місяць вже перевищує вкладення".

Свою технологію вирощування Іван розробив самостійно. Фермою він може керувати дистанційно – за допомогою смартфона. І це додаткова економія. Крім того, не доводиться витрачатися на захист посівів від бур'янів і комах, адже на фермі немає відкритого ґрунту.

Іван створив сіті-ферму на власні кошти. Хоча, як каже президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, наше законодавство передбачає підтримку таких проектів. Правда, грошей на її реалізацію немає:

"У законі прописано, що ферми можуть надаватися субсидія державою до 50%. Але я не пам'ятаю жодного такого випадку. Хоч цей закон і був прийнятий років 10 назад, ніхто не використовував цю норму. Адже крім того, що це прописано в законі, треба, щоб в бюджеті були передбачені кошти. А їх немає".

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Головний плюс сіті-фермерства – вирощувати овочі можна цілий рік. Цей факт перетворює невеликий бізнес в перспективну технологію для всього людства.

До слова, раніше ми також розповідали про те, як заробляти по 40 тис. гривень на місяць на коровах.

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