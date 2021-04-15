Україна втратила чверть експорту пшениці та кукурудзи

Виручка від продажів зерна за кордон знизилася не так сильно. Експерти пояснили ситуацію і розповіли про ціновий парадокс на українському ринку

Україна експортувала 14,4 млн тонн пшениці і 16,5 млн тонн кукурудзи за перші дев'ять місяців 2020/2021 маркетингового року (МР). Це на 20% і 29% менше, ніж за аналогічний період минулого МР. В середньому експорт цих культур впав на 24,5%. Падіння пов'язане з низьким урожаєм зернових в 2020 році, пояснили аналітики УКАБ.

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"Однак, завдяки зростанню цін на пшеницю і кукурудзу, падіння експортної виручки не таке стрімке. За вказаний період експортна виручка по пшениці скоротилася 20%, а по кукурудзі – на 7%", – додала аналітикиня Світлана Литвин.

При цьому високий глобальний попит на кукурудзу призвів до нетипової для українського ринку ситуації з цінами. Зазвичай ціна на пшеницю була вищою за ціну на кукурудзу. Але тепер вартість кукурудзи в українських портах на 8-10% вища за ціну пшениці.

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Нагадаємо, на 2021 рік українцям пообіцяли хороший урожай зерна. Зокрема, за пшеницею прогнозують зростання на 17,5% в порівнянні з 2020 роком.

Низький торішній урожай позначився не лише на експорті – в Україні також подорожчали основні продукти. Соняшникову олію продають вже по 60 гривень за літр:

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