Близький до рекордного: українцям пообіцяли хороший урожай зерна

В Україні в 2021 році прогнозується урожай зернових і зернобобових культур на рівні 75,1 млн т. Це на 14,6% вище показників 2020 року.

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Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Висоцький, посилаючись на дані Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Прогноз врожаю 2021 по окремих культурах:

Пшениця – 29,5 млн тонн, на 17,5% більше, ніж у 2020 році.

Соняшник – 13,5 млн тонн, зростання на 3,6%.

Ячмінь – 9,2 млн тонн, зростання на 17,9%.

Соя – 3,1 млн тонн., зростання на 10,7%.

Олійні культури – 19,1 млн тонн, зростання на 3,2%.

Ріпак – 2,6 млн тонн, на рівні 2020 року.

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Нагадаємо, в 2019 році урожай зернових склав рекордні 75,2 млн т. У 2020-му році урожай зерна і зернобобових помітно впав через погані погодні умови – до 65,4 млн тонн.

Зниження врожаю вплинуло на ціни на продукти. Зокрема, сильно подорожчали яйця, крупи, соняшникова олія. Також експерти вважають, що поганий урожай зернових позначиться на вартості хліба, який подорожчає на 10%.

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