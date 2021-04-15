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Украина потеряла четверть экспорта пшеницы и кукурузы

15 апреля, 10:53

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Выручка от продаж зерна за границу снизилась не так сильно. Эксперты объяснили ситуацию и рассказали о ценовом парадоксе на украинском рынке

Украина экспортировала 14,4 млн тонн пшеницы и 16,5 млн тонн кукурузы за первые девять месяцев 2020/2021 маркетингового года (МГ). Это на 20% и 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого МГ. В среднем экспорт этих культур упал на 24,5%. Падение связано с низким урожаем зерновых в 2020 году, объяснили аналитики УКАБ.

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"Однако, благодаря росту цен на пшеницу и кукурузу, падение экспортной выручки не такое стремительное. За указанный период экспортная выручка по пшенице сократилась 20%, а по кукурузе – на 7%" , – добавила аналитик Светлана Литвин.

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При этом высокий глобальный спрос на кукурузу привел к нетипичной для украинского рынка ситуации с ценами. Обычно цена на пшеницу была выше, чем на кукурузу. Но теперь стоимость закупки кукурузы в украинских портах на 8-10% выше, чем пшеницы.

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Напомним, на 2021 год украинцам пообещали хороший урожай зерна. В частности, по пшенице прогнозируют рост на 17,5% по сравнению с 2020 годом.

Низкий прошлогодний урожай сказался не только на экспорте – в Украине также подорожали основные продукты. Подсолнечное масло продают уже по 60 гривен за литр:

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