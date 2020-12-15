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Цифра дня. Украина закончила сбор урожая – сколько зерна получили

15 декабря, 16:02

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Кукуруза обгоняет пшеницу по показателям

В Украине завершилась уборка урожая. В этом году в стране собрали 65,4 млн тонн зерновых с площади 15,3 млн га. Это почти на 7 млн тонн меньше, чем в 2019 году. Всего же собрано 83,8 млн тонн основных культур.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, урожай составил:

  • кукуруза – 29,8 млн тонн:
  • пшеница – 25,1 млн тонн;
  • подсолнечник – 13,1 млн тонн;
  • сахарная свекла – 9,2 млн тонн;
  • ячмень – 7,8 млн тонн;
  • соя – 2,8 млн тонн;
  • рапс – 2,6 млн тонн;
  • горох – 516,2 тыс. тонн;
  • просо – 244 тыс. тонн;
  • гречиха – 106,5 тыс. тонн.
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"2020-й стал действительно турбулентным для Украины, как в контексте экономической ситуации и ограничений, связанных с COVID-19, так и в связи с нетипичными погодными условиями", – прокомментировал урожай министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Также аграрии засеяли озимыми зерновыми 8,07 млн га. В частности, озимой пшеницы посеяно 6,1 млн га, ячменя – 954,7 тыс. га, ржи – 125 тыс. га, рапса – 881 тыс. га.

При этом Украина уже экспортировала 12,2 млн тонн пшеницы. Переходные остатки пшеницы в 2020/21 маркетинговом году ожидаются на уровне 1,5 млн тонн, и постепенно будут пополняться урожаем нового сезона. При этом в этом году Украина установила предельный объем экспорта зерна. Пшеницы продадут не более 17,5 млн тонн, а ржи – не более 1 тыс. тонн.

Напомним, в Украине в 2019 году урожай зерновых составил рекордные 75,2 млн тонн. Предыдущий рекорд по урожаю был достигнут в 2018 году – тогда Украина собрала 70,1 млн тонн.

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зерно урожай АПК зерновые цифра дня

Источник: Сегодня

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