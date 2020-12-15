Цифра дня. Украина закончила сбор урожая – сколько зерна получили

В Украине завершилась уборка урожая. В этом году в стране собрали 65,4 млн тонн зерновых с площади 15,3 млн га. Это почти на 7 млн тонн меньше, чем в 2019 году. Всего же собрано 83,8 млн тонн основных культур.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, урожай составил:

кукуруза – 29,8 млн тонн:

пшеница – 25,1 млн тонн;

подсолнечник – 13,1 млн тонн;

сахарная свекла – 9,2 млн тонн;

ячмень – 7,8 млн тонн;

соя – 2,8 млн тонн;

рапс – 2,6 млн тонн;

горох – 516,2 тыс. тонн;

просо – 244 тыс. тонн;

гречиха – 106,5 тыс. тонн.

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"2020-й стал действительно турбулентным для Украины, как в контексте экономической ситуации и ограничений, связанных с COVID-19, так и в связи с нетипичными погодными условиями", – прокомментировал урожай министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Также аграрии засеяли озимыми зерновыми 8,07 млн га. В частности, озимой пшеницы посеяно 6,1 млн га, ячменя – 954,7 тыс. га, ржи – 125 тыс. га, рапса – 881 тыс. га.

При этом Украина уже экспортировала 12,2 млн тонн пшеницы. Переходные остатки пшеницы в 2020/21 маркетинговом году ожидаются на уровне 1,5 млн тонн, и постепенно будут пополняться урожаем нового сезона. При этом в этом году Украина установила предельный объем экспорта зерна. Пшеницы продадут не более 17,5 млн тонн, а ржи – не более 1 тыс. тонн.

Напомним, в Украине в 2019 году урожай зерновых составил рекордные 75,2 млн тонн. Предыдущий рекорд по урожаю был достигнут в 2018 году – тогда Украина собрала 70,1 млн тонн.

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А о том, почему украинцам не следует бояться дефицита хлеба, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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