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Україна готова встановити абсолютний рекорд: 100 млн тонн зернових

24 травня, 17:29

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У Міністерстві аграрної політики оцінюють урожай зі "здоровим оптимізмом"

Поле пшениці

Поле пшениці / Фото: Pixabay

Навіть попри втрату частини Донбасу і Криму, де 70% полів поросли бур'яном, а будяки "забили" пшеницю, в Україні врожай зернових і олійних культур 2021 року може перевищити 100 млн тонн.

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Про це глава Міністерства аграрної політики і продовольства Роман Лещенко заявив агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, очікується зростання врожаю озимої пшениці, кукурудзи, соняшнику, ячменю і, можливо, сої.

"Якщо кількість опадів буде на тому рівні, як ми бачимо в травні, то і по сої у нас також буде приріст", – уточнив міністр. За його словами, своєчасне виконання аграріями комплексу весняних польових робіт дозволяє оцінювати обсяги врожаю в нинішньому сезоні з "здоровим оптимізмом".

"Ми маємо всі передумови до встановлення цього року абсолютного рекорду – врожаю зернових і олійних культур в 100 млн тонн", – сказав він на прес-конференції в Києві.

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Нагадаємо, 2019-го Україна намолотила рекордні 74,3 млн тонн зернових.

До цього 2018 рік теж став рекордним, коли було намолочено майже 70 млн тонн зернових і зернобобових.

Попередній рекорд було встановлено 2016-го, коли намолотили 61,3 млн тонн зернових.

Нагадаємо, що 2020-го погода завадила встановити черговий рекорд.

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