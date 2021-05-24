Україна готова встановити абсолютний рекорд: 100 млн тонн зернових

Поле пшениці / Фото: Pixabay

Навіть попри втрату частини Донбасу і Криму, де 70% полів поросли бур'яном, а будяки "забили" пшеницю, в Україні врожай зернових і олійних культур 2021 року може перевищити 100 млн тонн.

Реклама

Про це глава Міністерства аграрної політики і продовольства Роман Лещенко заявив агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, очікується зростання врожаю озимої пшениці, кукурудзи, соняшнику, ячменю і, можливо, сої.

"Якщо кількість опадів буде на тому рівні, як ми бачимо в травні, то і по сої у нас також буде приріст", – уточнив міністр. За його словами, своєчасне виконання аграріями комплексу весняних польових робіт дозволяє оцінювати обсяги врожаю в нинішньому сезоні з "здоровим оптимізмом".

"Ми маємо всі передумови до встановлення цього року абсолютного рекорду – врожаю зернових і олійних культур в 100 млн тонн", – сказав він на прес-конференції в Києві.

Реклама

Читайте також: Україна втратила чверть експорту пшениці та кукурудзи

Нагадаємо, 2019-го Україна намолотила рекордні 74,3 млн тонн зернових.

До цього 2018 рік теж став рекордним, коли було намолочено майже 70 млн тонн зернових і зернобобових.

Попередній рекорд було встановлено 2016-го, коли намолотили 61,3 млн тонн зернових.

Нагадаємо, що 2020-го погода завадила встановити черговий рекорд.