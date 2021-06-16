Проверка покупателей земли и новый сервис от Apple – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Кабмин утвердил процедуру, по которой будут проверять покупателей земли, компания Apple объявила о запуске нового сервиса

Покупателей земли будут проверять, Apple запустил новый сервис, конкурс на главу "Укрпочты" отменили. Коллаж: "Сегодня"

Украине этим летом не угрожает засуха, нашу страну ждет большой урожай зерновых. Через две недели начинает работу рынок земли, но всех покупателей будут проверять. Компания Apple запустила новый платный сервис.

Покупателей земли будут проверять

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Проверки пройдут по нескольким реестрам / Фото: Сегодня, Кабинет министров Украины

В Украине с 1 июля заработает рынок земли. Правительство утвердило порядок проверки покупателей угодий. Проверку будут проводить нотариусы по нескольким государственным реестрам. Юристы будут уточнять, сколькими гектарами земли уже владеет потенциальный покупатель, чтобы не превышались лимиты.

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Новый платный сервис от Apple

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На подкасты Apple теперь можно подписаться / Фото: Pixabay, Apple

Компания Apple объявила о запуске платной подписки на каналы с подкастами. Подписка доступна в 170 странах, в том числе в Украине. Платный доступ позволит слушать программы без рекламы. Стоимость подписки стартует от 0,49 доллара в месяц (сейчас это около 13 гривен). Подписку можно разделить между шестью членами семьи. Создатели подкастов из Украины могут размещать у Apple свои произведения за 19,99 доллара в год, но подкасты должны быть на английском языке.

Конкурс на директора "Укрпочты" отменили

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Кабинет министров отказался от проведения конкурсного отбора на должность главы государственного почтового оператора "Укрпочта". В решении правительства говорится, что эта процедура занимает не менее полугода, что может поставить под удар стратегическую инвестиционную программу "Укрпочты" размером в 100 млн евро. Функцию назначения генерального директора передали Наблюдательному совету предприятия.

Впервые за 10 лет Украине не угрожает засуха – ожидается большой урожай

/ Фото: Pixabay, REUTERS/Ueslei Marcelino

Украине впервые за последние 10 лет практически не угрожает летняя засуха. Как отметили в гидрометцентре, сейчас для развития на всей территории Украины ключевых экспортных культур – кукурузы и подсолнечника – достаточно и влаги, и тепла. Однако сбору овощей и фруктов может помешать необычно прохладная погода.

Большая приватизация на старте

Реклама ОГКХ выставят на продажу. Фото: umcc.com.ua

Правительство утвердило условия приватизации Объединенной горно-химической компании, которая является одним из крупнейших добытчиков титановых и циркониевых руд в мире. По словам премьера Дениса Шмыгаля, стартовая цена этого предприятия должна быть не менее 3,7 млрд грн. ОГХК станет первым объектом программы "Большая приватизация".

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