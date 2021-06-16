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Велика приватизація на старті. Перший об'єкт пустять з молотка за 3,7 млрд грн

16 червня 2021 17:31

Денис Беспалов Денис Беспалов

Уряд затвердив зобов'язання для майбутнього покупця Об'єднаної гірничо-хімічної компанії

Уряд затвердив умови приватизації Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, яка є одним з найбільших видобувачів титанових і цирконієвих руд в світі.

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Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Стартова ціна цього підприємства повинна бути не менша за 3,7 млрд грн. Визначено зобов’язання для покупця щодо інвестицій, щодо соціального пакета для працівників, а також щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства", – написав він.

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За словами прем'єра, ОГХК стане першим об'єктом програми "Велика приватизація".

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"Вже понад 10 компаній, зокрема іноземних, зацікавилися купівлею ОГХК, а тому ми очікуємо, що стартова ціна зросте під час відкритого аукціону", – додав він.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрило корупційну схему в ОГХК, яка завдала шкоди на суму понад 300 млн грн.

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