Чекає низка подорожчань: як зміниться життя українців з 1 грудня

У грудні в Україні подорожчає інтернет, але стабілізується ринок нерухомості

У грудні для українців злетять ціни, а також зміниться курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

У грудні, напередодні нового року, на українців чекає багато приємних і не дуже сюрпризів, які вплинуть не лише на закінчення року, а й на ситуацію в країні у 2022 році.

Ринок нерухомості

В Україні стабільно зростають ціни на нерухомість. Але експерти вже прогнозують, що у грудні ситуація трохи зміниться через сезон зменшення попиту. Як правило, перед Новим роком українці рідше купують квартири, тож забудовники та власники житла не піднімають ціни у цей період.

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"Загалом, попит зростає швидше за пропозиції, "червоні зони" вже не бар'єр для продажу, а продавці, пройшовши цей етап, навчилися в таких умовах працювати", – розповіли в OLX Нерухомість "Сьогодні".

Зазначимо, що в літній сезон ціни на новобудови та вторинний фонд збільшилися однаково — на 3%. А восени традиційно починається високий сезон продажів і продовжують зростати ціни. Через підвищений попит у четвертому кварталі ціна може збільшитись ще на 3-5% за квадратний метр, залежно від регіону, району, фірми-забудовника та самого ЖК.

Крім того, експерти очікують на зниження орендної плати на час опалювального сезону в 20-25% квартир у межах 10%. Однак у загальному ринковому вимірі таке зменшення цін вважатимуться ситуативним.

Ціни на продукти

У грудні для українців подорожчають продукти Експерти пов'язують зростання цін із цінами на енергоносії: тарифи на газ та електрику для підприємств. Також дорожчають корми тварин, а фермерам доводиться скорочувати поголів'я.

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За словами експерта Економічного дискусійного клубу Олега Пендзіна для українців на 2% подорожчає хліб, також зростуть ціни на сало та м'ясо. Також прогнозує подорожчання соняшникової олії, цукру і курятини.

А директор аудиторської компанії Михайло Крапівко вважає, що до кінця року продукти подорожчають на 5–15%.

На його думку, подорожчають не всі продукти, а ті, що популярні для свят. У тому числі м'ясо, майонез, яйця, овочі, фрукти. Такі товари найчастіше українці використовують у повсякденному житті. Водночас, експерт звертає увагу на щомісячне подорожчання – воно становить приблизно 5%, але для українців це вже звичне.

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"Хоча буряк, морква, цибуля, капуста до кінця року подорожчають не так сильно – на 10%. А ось цибуля може рекордно зрости в ціні. У порівнянні з минулим роком – у 2,5 раза. Крім того, подорожчає м'ясо. Свинина на 20%, а курятина на 10%", – пояснив голова Спілки українського селянства Іван Томіч.

Абонплата за інтернет

У грудні в Україні подорожчає та інтернет. А провайдери взагалі хочуть прирівняти абонплату до комунальних послуг.

Деякі постачальники на 100 Мбіт/с уже перевищили 200 грн., а на 1 Гбіт/с – 300 грн. А експертів вважають, що вже на початок 2022 року тариф на 100 Мбіт/с може коштувати 300 грн.

Член правління Інтернету Асоціації України (ІнАУ) Олександр Арутюнян пояснив, що на подорожчання впливають: логістика, інфляція, зростання зарплат в індустрії, підвищення цін на кабель, підвищення вартості доступу до будинкової інфраструктури.

А провайдери заявляють, що підвищують ціни через зростання мінімальної зарплати, цін на електроенергію та плати за доступ до електромереж.

"Можна сподіватися, що демпінгові війни середини нульових та десятих років уже закінчилися. І щомісячний рівень абонплати в 10 доларів (269 грн за актуальним курсом) стане загальноприйнятою нормою", – вважає експерт.

Курс валют

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов звернув увагу на те, що заробітчани переводять в середньому понад 1 млрд. доларів США на місяць в Україну. Більшість цих коштів витрачається всередині України. Необхідно враховувати, що у грудні мігранти намагаються повернутись до родин додому. Отже, пропозиція іноземних валют із боку може помітно зрости. Банки рідше виходитимуть на ринок із продажами гривні, що позитивно вплине на динаміку її курсу.

Також вплинуть і заяви глави військової розвідки України про те, що РФ готується розпочати повноцінну війну. Інвестори почали виводити із країни свої гроші, тим самим формуючи підвищений попит на іноземні валюти.

Крім того, якщо прибутковість по "довгих" паперах почне зростати на аукціонах Мінфіну України з розміщення ОВДП, це сприятливо позначиться на курсі гривні наприкінці цього року.

"Наполегливе зростання долара, пробуксування у світових акціях і загальний потяг від ризиків наклалися на сезонні фактори і річне перетрящення стратегій від світових керуючих. Також не можна обминути геополітику, що явно загострилася в останні дні", – вважає керівник EXANTE Україна Володимир Позній.

Однак вірогіднішим сценарієм, вважає Володимир Позній, буде виснаження імпульсу зростання долара до гривні близько 27 і відкат до 26,50 до кінця року з тенденцією на поступове зміцнення у 2022 році.

Раніше ми повідомляли, що в Україні вже з 1 грудня зросте розмір мінімальної заробітної плати з 6000 грн до 6500 грн. Це означає, що зросте і мінімальна погодинна оплата праці – з 36,1 гривні до 39,12 гривні.