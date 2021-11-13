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Високий сезон та зростання цін на квартири: що буде з ринком нерухомості до кінця року

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
13 листопада, 12:46
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Як дізналися "Сьогодні", "червоні зони" вже не є бар'єром для продажу квартир в Україні
Експерти розповіли, як зміняться ціни на квартири
Експерти розповіли, як зміняться ціни на квартири / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На країнському ринку нерухомості наразі спостерігається стабільне зростання цін. В умовах пандемії COVID-19 останні півтора роки вартість об'єктів на етапі будівництва збільшилася на 19%, а будинків, зведених після 2011 року, – на 16,7%, вторинного фонду – на 16,4%.

За даними аналітичної служби OLX Нерухомість, у літній сезон ціни на новобудови та вторинного фонду збільшилися однаково – на 3%.

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Водночас восени традиційно починається високий сезон продажів і продовжують збільшуватись ціни. Через підвищений попит у четвертому кварталі ціна може збільшитись ще на 3-5% за квадратний метр, залежно від регіону, району, фірми-забудовника та самого ЖК.

"Загалом, попит зростає швидше за пропозиції, "червоні зони" вже не бар'єр для продажу, а продавці, пройшовши цей етап, навчилися в таких умовах працювати", – розповіли в OLX Нерухомість "Сьогодні".

Експерти очікують, що швидше за все зростання ненадовго призупиниться лише у грудні через сезон зменшення попиту. Як правило, перед Новим роком українці рідше купують квартири, тож забудовники та власники житла не піднімають ціни у цей період.

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Що буде з цінами на оренду житла

Ціни на оренду житла у великих містах України (у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові) залишаються стабільними. У жовтні вартість 25-30% об'єктів, що знімаються, в середньому зросла на 2-3%.

Експерти очікують зниження орендної плати на час опалювального сезону у 20-25% квартир у межах 10%. Однак у загальному ринковому вимірі таке зменшення цін вважатимуться ситуативним.

Зниження вартості оренди повністю залежатиме від початкового розміру орендної плати, тривалості оренди, площі житла, розташування, дати будівництва будинку та вартості комунальних послуг.

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Раніше ми писали, що в Україні 2022 року збільшився податок на квартиру. Якщо раніше доводилося платити за кожен квадратний метр, що перевищує норму, 70,8 грн, то зараз – 90 грн. За квартиру площею 100 квадратів доведеться віддати 3600 грн.

Раніше журналісти "Сьогодні" разом з експертом розбиралися, як поділити нерухомість без заповіту.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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