Витрати українців на новорічний стіл злетять: скільки грошей готувати

До свят до 20% подорожчають помідори, огірки та перець, а також овочі борщового набору

Деякі продукти вже напередодні свят помітно зросли в ціні / Фото: Колаж: Сьогодні

Для українців на 20% подорожчає новорічний стіл – до свят відбудеться ще одне зростання цін, яке помітно вдарить по кишенях.

Як розповів голова Спілки українського селянства Іван Томич, найбільше до свят подорожчають м'ясо та овочі.

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"Порівняно з минулим роком, новорічний стіл у середньому подорожчає на 16-20%. Тобто українцям потрібно буде переплатити на 20% для того, щоб накрити стіл, як минулого року", – сказав експерт.

За його словами, до нового року подорожчають до 20% помідори, огірки та перець. Також більше коштуватимуть овочі борщового набору.

"Хоча буряк, морква, цибуля, капуста до кінця року подорожчають не так сильно – на 10%. А ось цибуля може рекордно зрости в ціні. Порівняно з минулим роком – у 2,5 рази. Крім того, подорожчає м'ясо. Свинина на 20%, а курятина на 10%", – резюмував Томич.

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Про підвищення цін говорили і інші експерти. Деякі продукти вже напередодні свят помітно зросли в ціні. Наприклад, торти та тістечка за 2021 рік подорожчали на 80%, а хліб на 18%. Вони дорожчають через ціни на енергоресурси, а також з'являється штучний дефіцит через те, що українці почали закупівлі до свят.

Також, через високі ціни на газ та електрику скоротилося поголів'я тварин і птиці, адже виробники виробили менше кормів і фермерам не було чим годувати тварин. А через це вже злетіли ціни на м'ясо та яйця.

Ціни на продукти

У листопаді в Україні відбувся черговий стрибок цін на продукти харчування. Продукти зростають у ціні, це пов'язують не лише з цінами на енергоносії, а й з інфляцією та передсвятковим ажіотажем.

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Крім того, в Україні найдорожча соняшникова олія. Вона стала рекордсменом зростання вартості. Якщо ще в середині 2020 року вона коштувала 34 грн/л, то зараз її продають за 63 грн/л. Вона за рік зросла більше ніж на 60%.

Раніше ми повідомляли, що на ринку подорожчала пальмова олія, що вплинуло на зростання закупівельних цін на соняшник на тлі дефіциту пропозицій, оскільки тривале падіння нафтових котирувань обмежувало попит на олії.