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Новий стрибок цін: які продукти найбільше подорожчали у листопаді

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
24 листопада, 14:27
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Подорожчання відбувається через ціни на енергоносії, інфляцію та дефіцит ресурсів
Ціни стрімко зростають у супермаркетах та на ринках
Ціни стрімко зростають у супермаркетах та на ринках / Фото: Колаж: Сьогодні

У листопаді в Україні відбувся черговий стрибок цін на продукти харчування. Продукти зростають у ціні, це пов'язують не лише з цінами на енергоносії, а й з інфляцією та передсвятковим ажіотажем.

"Сьогодні" розбиралися, що саме подорожчало для українців у листопаді.

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М'ясо

Ціни на м'ясо стрімко ростуть у супермаркетах та на ринках. Там впливає дефіцит кормів і скорочення поголів'я тварин, але це створює дефіцит. Порівняно з минулим роком найбільше подорожчали свинина, яловичина та куряче філе.

У листопаді встановили такі ціни:

  • куряче філе – 115,1 грн/кг;
  • яловичина – 172,04 грн/кг;
  • свинина – 124,45 грн/кг;

Подорожчало і сало. У листопаді у супермаркетах ціни стартують від 185 грн/кг, а на ринках – 134,6 грн. Експерти прогнозують, що з такими цінами цей продукт може перетворитися на делікатес.

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Бакалія

Подорожчала й бакалія. Просо зараз коштує 17,48 грн/кг, гречана крупа – 43,44 грн/кг, рис – 27,88 грн/кг, манна крупа 17,29 грн/кг, ячна крупа -15,06 грн/кг.

Хліб, також б'є рекорди, виробникам доводиться підвищувати ціни, щоб оплачувати рахунки за енергоносії та ресурси, необхідні для випікання хлібобулочних виробів.

"Оптимістично до кінця року можливе подорожчання на 10%. Не виключено, що наступний етап буде з нового року", розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко.

У листопаді хліб коштує:

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  • із пшеничного борошна вищого ґатунку – 31,57 грн;
  • з пшеничного борошна першого ґатунку – 25,18 грн;
  • з житнього та житньо-пшеничного борошна – 26,05 грн;
  • батон – 17,10 грн.

Енергоресурси вплинули на вартість макаронних виробів. Також, на них вплине дефіцит борошна, який виник у країні через брак зерна. Це сталося незважаючи на добрі урожаї зернових – його експортують.

Подорожчали:

  • макаронні вироби із м'яких сортів пшениці – 23,30 грн/кг;
  • борошно пшеничне – 14,48 грн/кг;

Овочі

На одному з найбільших фермерських ринків "Неждана" найбільше подорожчала капуста. Білокачанна коштує 7 грн/кг, "голубцева" – 9 грн/кг, кольорова – по 18-20 грн/кг, савойська, червоноголова та молода – по 10 грн/кг, кольрабі – по 15 грн/кг, пекінська – по 9 -10 грн/кг.

Також подорожчали кабачки – 35-40 грн/кг, огірки – 45-48 грн/кг, картопля – 5 до 8грн/кг, морква – 5-6 грн/кг, цибуля – 8-9 грн/кг.

У той же час, досі дешево коштують томати – від 8 до 15 грн/кг, рожеві – за 18 грн/кг, чері на гілці – 25 грн/кг, чорні томати – 24 грн/кг. Красень буряк коштує 10 грн/кг, а перці – 45 грн/кг.

Інші продукти

Для українців у супермаркетах подорожчали , також, яйця – за них у середньому просять 36,23 грн/10 шт., цукор – 27,20 кг, а молоко 27,25 грн.

"Зараз йде період цукроваріння, де активно використовується енергоносії. Якщо енергоносій у чотири рази дорожчий, ніж минулого року, цукор буде дешевшим? Соняшникова олія, курятина — все це використовує енергоносії і все це дуже подорожчало", відзначив експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Експерт прогнозує зростання цін на:

  • соняшникову олію;
  • цукор.

Зазначимо, що в Україні найдорожча в Європі соняшникова олія. Вона стало рекордсменом зростання вартості. Якщо ще в середині 2020 року вона коштувала 34 грн/л, то зараз її продають за 63 грн/л. Вона за рік зросла більше ніж на 60%.

Раніше ми повідомляли, що у Нацбанку підрахували, який середній чек українців в магазинах. Вони витрачають 232 грн. при закупівлі.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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