Затраты украинцев на новогодний стол взлетят: сколько денег готовить

К праздникам до 20% подорожают помидоры, огурцы и перец, также овощи борщевого набора

Некоторые продукты уже в преддверии праздников заметно выросли в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Для украинцев на 20% подорожает новогодний стол – к праздникам произойдет еще один рост цен, который заметно ударит по карманам.

Как рассказал глава Союза украинского селянства Иван Томич, больше всего к праздникам подорожают мясо и овощи.

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"По сравнению с прошлым годом, новогодний стол, в среднем, подорожает на 16-20%. То есть украинцам нужно будет переплатить на 20% для того, чтобы накрыть стол, как в прошлом году", – сказал эксперт.

По его словам, к новому году подорожают до 20% помидоры, огурцы и перец. Также больше будут стоить овощи борщевого набора.

"Хотя свекла, морковь, лук, капуста до конца года подорожают не так сильно – на 10%. А вот лук может рекордно вырасти в цене. По сравнению с прошлым годом – в 2,5 раза. Кроме того, подорожает мясо. Свинина на 20% , а курятина на 10%", – резюмировал Томич.

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О повышении цен говорили и другие эксперты. Некоторые продукты уже в предверии праздников заметно вырасли в цене. Например, торты и пироженные за 2021 год подорожали на 80%, а хлеб на 18%. Они дорожают из-за цен на энергоресурсы, а текже появляется исскуственный дефицит, из-за того, что украинцы начали закупки к праздникам.

Также, из-за высоких цен на газ и электричество сократилось поголовье животных и птицы, ведь производители произвели меньше кормов и фермерам стало нечем кормить животных. А из-за этого уже влетели цены на мясо и яйца.

Цены на продукты

В ноябре в Украине произошел очередной скачок цен на продукты питания. Продукты растут в цене, это связывают не только с ценами на энергоносители, а и с инфляцией и предпраздничным ажиотажем.

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Кроме того, в Украине самое дорогое подсолнечное масло. Оно стало рекордсменом по росту стоимости. Если еще в середине 2020 года оно стоило 34 грн/л, то сейчас его продают по 63 грн/л. Оно за год выросло больше чем на 60%.

Ранее мы сообщали, что на рынке подорожало пальмовое масло, что повлияло на рост закупочных цен на подсолнечник на фоне дефицита предложений, так как длительное падение нефтяных котировок ограничивало спрос на растительные масла.