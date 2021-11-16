Для українців подорожчала бакалія: як змінились ціни на борошно та гречку

Ціни на хліб в Україні б'ють рекорди, виявилось, що через енергокризу виробникам доводиться підвищувати ціни

Ціни на хліб в Україні б'ють рекорди, виявилось, що через енергокризу виробникам доводиться підвищувати ціни / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні змінились ціни на бакалійні товари – із жовтня 2020 року по жовтень 2021 року подешевшало лише пшоно. Порівняно із минулим роком воно коштує 17,48 грн за кг – дешевше на 2,3%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

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Із жовтня 2020 року подорожчала:

гречана крупа – на 17,4% (до 43,44 грн за кг);

рис – на 18,8% (до 27,88 грн за кг);

манна крупа – на 18,2% (до 17,29 грн за кг);

ячна – на 29,3% (до 15,06 грн за кг).

Ціни на хліб в Україні б'ють рекорди, виявилось, що через енергокризу виробникам доводиться підвищувати ціни, щоб не отримувати збитки від свого бізнесу.

"Нам доводиться брати кредити – щоб людям виплатити заробітну плату", – розповів "Сьогодні" керівник хлабкомбінату Юрій Новоставський.

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В України, порівняно з минулим роком, ціна на хліб становить:

пшеничного з борошна вищого ґатунку – 31,57 грн за 1 кг (на 21,7%);

хліба пшеничного з борошна першого ґатунку – 25,18 грн за 1 кг (на 22,1% більше);

хліба житнього та житньо-пшеничного – 26,05 грн за 1 кг (на 22,2% більше);

батона – 17,10 грн за 0,5 кг (на 20,7% більше).

"Оптимістично до кінця року можливе подорожчання на 10%. Не виключено, що наступний етап буде з нового року", – каже президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко.

Енергоносії вплинули і на ціни на макаронні вироби – адже, як мінімум, для просушки зерна потрібен ресурс. Також вплинув дефіцит борошна. А все через брак зерна для виробництва якісного борошна. Пшеницю нині масово експортують.

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За рік,також, подорожчали:

макаронні вироби з м’яких сортів пшениці – на 21,5% (до 23,30 грн за кг);

борошно пшеничне – на 24,7% (до 14,48 грн за кг);

цукор – на 51,9% (до 27,80 грн за кг),

соняшникова олія – на 67,0% (до 62,69 грн за 1 л).

Раніше ми повідомляли, що в Україні в листопаді різко підскочили ціни на сало. Вони стали найвищими за останні кілька років – за нього просять понад 185 грн/кг.

Нагадаємо, що в Україні подорожчали популярні ковбасні вироби – сардельки та сосиски. На них у листопаді ціна підвищилась на 3,84%.