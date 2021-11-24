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Тарифи за інтернет стрімко зростають: скільки платитимемо у 2022 році

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
24 листопада, 19:10
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Провайдери заявляють, що підвищують ціни через зростання мінімальної зарплати, цін на електроенергію та плати за доступ до електромереж
З українського ринку масово йдуть провайдери
З українського ринку масово йдуть провайдери / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні провайдери підвищують ціни інтернет та прирівнюють їх до комуналки. Деякі тарифи на 100 Мбіт/с уже перевищили 200 грн., а на 1 Гбіт/с – 300 грн.

За прогнозами еспертів, вже у 2022 році тариф на 100 Мбіт/с може коштувати 300 грн, передає UBR.

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Чому дорожчає інтернет?

Член правління Інтернету Асоціації України (ІнАУ) Олександр Арутюнян зазначив, що на подорожчання інтернету вплинули:

  • логістика;
  • інфляція;
  • зростання зарплат в промисловості.
  • підвищення цін на кабель;
  • підвищення вартості доступу до будинкової інфраструктури;

А провайдери заявляють, що підвищують ціни через зростання мінімальної зарплати, цін на електроенергію та плати за доступ до електромереж.

Керуючий партнер консалтингової компанії E&C Group Анатолій Фроленков вважає, що абонплату за інтернет необхідно порівнювати з комуналкою, оскільки в сучасних реаліях він перетворився на одну із стандартних послуг для українців.

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"Аргументи про те, що в Україні зарплати набагато нижчі порівняно з іншими державами, не витримують критики. Адже у відношенні до купівельної спроможності тарифи на інтернет у нашій країні все одно залишаються одними з найдешевших у світі", – зазначив Фроленков.

Що буде із цінами?

З українського ринку масово йдуть провайдери, а це також впливає на вартість послуг. Оскільки знизилася конкуренція і ті, хто залишився на ринку, можуть встановлювати власні тарифи.

"Це сталося через те, що деякі учасники ринку пропонували чи не "шаровий" інтернет. Багато операторів, які демпінгували, продали бізнес або пішли з ринку, оскільки їхній бізнес став нерентабельним", – наголосив експерт.

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Він вважає, що ціни на тарифи 100 Мбіт/с не перевищуватимуть 300 грн і стануть нормою для українських споживачів.

"Можна сподіватися, що демпінгові війни середини нульових та десятих років уже закінчилися. І щомісячний рівень абонплати в 10 доларів (269 грн за актуальним курсом) стане загальноприйнятою нормою", – зазначив він.

А директор з розвитку масового сегменту "Укртелекому" Денис Захаренко вважає, що не варто очікувати різкого підвищення тарифів. Вони виростуть, але розмір буде порівняний із вартістю чашки кави.

Раніше ми повідомляли, що "Укртелеком" продаватиме електроенергію від постачальника YASNO своїм бізнес-клієнтам

Нагадаємо, що "Укртелеком" за підтримки Iskratel інвестує 12 млн євро у програму розширення мережі оптичного інтернету.

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Редактор розділу "Гроші"

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