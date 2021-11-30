Ждет череда подорожаний: как изменится жизнь украинцев с 1 декабря

В декабре в Украине подорожает интернет, но стабилизируется рынок недвижимости

В декабре для украинцев взлетят цены, а также изменится курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

В декабре, в преддверии Нового года, украинцев ждет много приятных и не очень сюрпризов, которые повлияют не только на окончание года, но и на ситуацию в стране в 2022 году.

Рынок недвижимости

В Украине стабильно растут цены на недвижимость. Но эксперты уже прогнозируют, что в декабре ситуация немного изменится из-за сезона уменьшения спроса. Как правило, перед Новым годом украинцы реже покупают квартиры, поэтому застройщики и владельцы жилья не поднимают цены в этот период.

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"В общем, спрос растет быстрее предложения, красные зоны уже не барьер для продажи, а продавцы, пройдя этот этап, научились в таких условиях работать", – рассказали в "OLX Недвижимость" "Сегодня".

Отметим, что в летний сезон цены на новостройки и вторичный фонд увеличились одинаково — на 3%. А осенью традиционно начинается высокий сезон продаж и продолжают увеличиваться цены. Из-за повышенного спроса в четвертом квартале цена может увеличиться еще на 3-5% за квадратный метр, в зависимости от региона, района, фирмы-застройщика и самого ЖК.

Кроме того, эксперты ожидают снижение арендной платы на время отопительного сезона в 20-25% квартир в пределах 10%. Однако в общем рыночном измерении такое уменьшение цен можно считать ситуативным.

Цены на продукты

В декабре для украинцев подорожают продукты. Эксперты связывают рост цен с ценами на энергоносители: тарифы на газ и электричество для предприятий. Также дорожают корма для животных, а фермерам приходится сокращать поголовье.

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По словам эксперта Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, для украинцев на 2% подорожает хлеб, также вырастут цены на сало и мясо. Также он прогнозирует подорожание подсолнечного масла, сахара и курятины.

А директор аудиторской компании Михаил Крапивко считает, что до конца года продукты подорожают на 5-15%.

По его мнению, подорожают не все продукты, а те, которые популярны для праздников. Среди них мясо, майонез, яйца, овощи, фрукты. Такие товары зачастую украинцы используют в повседневной жизни. В то же время эксперт обращает внимание на ежемесячное подорожание – оно составляет примерно 5%, но для украинцев это уже привычно.

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"Хотя свекла, морковь, капуста до конца года подорожают не так сильно – на 10%. А вот лук может рекордно вырасти в цене. По сравнению с прошлым годом – в 2,5 раза. Кроме того, подорожает мясо. Свинина на 20% , а курятина на 10%", – объяснил глава Союза украинского селянства Иван Томич.

Абонплата за интернет

В декабре в Украине подорожает и интернет. А провайдеры вообще хотят приравнять абонплату к коммунальным услугам.

Некоторые поставщики на 100 Мбит/с уже превысили 200 грн, а на 1 Гбит/с – 300 грн. А эксперты считают, что уже к началу 2022 года тариф на 100 Мбит/с может стоить 300 грн.

Член правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Арутюнян объяснил, что на подорожание влияют логистика, инфляция, рост зарплат в индустрии, повышение цен на кабель, повышение стоимости доступа к домовой инфраструктуре.

А провайдеры заявляют, что повышают цены из-за роста минимальной зарплаты, цен на электроэнергию и платы за доступ к электросетям.

"Можно надеяться, что демпинговые войны середины нулевых и десятых годов уже закончились. И ежемесячный уровень абонплаты в 10 долларов (269 грн по актуальному курсу) станет общепринятой нормой", – считает эксперт.

Курс валют

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов обратил внимание на то, что заробитчане переводят в среднем более 1 млрд долларов США в месяц в Украину. Большая часть этих средств тратится внутри Украины. Необходимо учитывать, что в декабре мигранты стараются вернуться к семьям домой. Следовательно, предложение иностранных валют с их стороны может заметно возрасти. Банки будут реже выходить на рынок с продажами гривни, что позитивно повлияет на динамику ее курса.

Также повлияют и заявления главы военной разведки Украины о том, что РФ готовится развязать полноценную войну. Инвесторы стали выводить из страны свои деньги, тем самым формируя повышенный спрос на иностранные валюты.

Кроме того, если доходность по "длинным" бумагам начнет расти на аукционах Минфина Украины по размещению ОВГЗ, это благоприятно скажется на курсе гривни в конце нынешнего года.

"Настойчивый рост доллара, пробуксовка в мировых акциях и общая тяга от рисков наложились на сезонные факторы и годовую перетряску стратегий от мировых управляющих. Также нельзя обойти стороной геополитику, явно обострившуюся в последние дни", – считает руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний.

Однако более вероятным сценарием, считает Владимир Позний, будет истощение импульса роста доллара к гривне вблизи 27 и откат к 26,50 к концу года с тенденцией на постепенное укрепление в 2022 году.

Ранее мы сообщали что в Украине уже с 1 декабря вырастет размер минимальной заработной платы с 6000 грн. до 6500 грн. Это означает, что возрастет и минимальная почасовая оплата труда – с 36,1 гривни до 39,12 гривни.