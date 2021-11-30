Пощастить не всім: що буде із зарплатами в Україні з 1 грудня

Розповідаємо, кому можна чекати на підвищення зарплати і як зміниться розмір мінімалки вже з 1 грудня

Кому в Україні підвищать зарплати з 1 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вже з 1 грудня зросте розмір мінімальної заробітної платиз 6000 грн до 6500 грн. Це означає, що зросте і мінімальна погодинна оплата праці – з 36,1 гривні до 39,12 гривні.

Як повідомляє "Апостроф", з й грудня зростає і розмір окладу працівників першого розряду Єдиної тарифної сітки. Станом на листопад 2021 року він становить 2670 грн і вже з першого дня зими зросте до 2 893 гривень.

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Розряди мають значення в першу чергу для бюджетників, оскільки використовуються для встановлення окладів і здійснюється підвищення відповідно до тарифної сітки.

Наразі вона виглядає так:



З 1 січня будуть внесені чергові зміни і оклади розподіляться таким чином:

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Підвищення податків

Зростання мінімальної заробітної плати потягне за собою не лише позитивні наслідки, а і ріст податків для різних груп населення.

Так, з 1 грудня зростуть розміри оподаткування для ФОПів першої та другої групи, а також Єдиний соціальний внесок.

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З першого дня зими мінімальний ЄСВ виросте до 1430 грн, податок для ФОПів першої групи становитиме 268 грн, а другої – 1430 грн.

В Україні також зросте прожитковий мінімум і потягне за собою збільшення розміру виплат по безробіттю.