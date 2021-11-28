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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Торкнеться майже кожного. Три найважливіші нововведення грудня

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
28 листопада, 07:10
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Розповідаємо, до яких нововведень варто готуватись українцям вже зараз
Розповідаємо, до чого готуватись у грудні
Розповідаємо, до чого готуватись у грудні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У грудні 2021 року на українців чекає низка важливих нововведень, серед яких матеріальне заохочення за вакцинацію від коронавірусу та підвищення податків.

Новий список професій для обов'язкової вакцинації

З 9 грудня до педагогів та працівників центральних та місцевих органів влади, для яких вакцинація від коронавірусу є обов'язковою, додадуться ще такі працівники:

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  • підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
  • установ та закладів, що надають соціальні послуги, установ соціального захисту дітей, реабілітаційних установ;
  • підприємств, установ та організацій, включених до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

У разі, якщо працівник відмовляється від вакцинації, його буде усунено без збереження зарплати. Водночас для тих громадян, які мають протипоказання до вакцинації, обов'язкового щеплення не буде.

Підвищення податків для ФОП

У зв'язку з тим, що з 1 грудня в Україні підвищують мінімальну зарплату, мінімальний розмір податку становитиме 1430 гривень — 22% від мінімальної зарплати. Його мають сплатити ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування.

Однак тим, хто обрав загальну систему оподаткування, потрібно буде до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок, сплатити щонайменше 4070 грн.

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Виплати вакцинованим українцям

Як заявив президент України Володимир Зеленський, з 19 грудня в Україні почне працювати програма видачі 1 тис. грн вакцинованим громадянам України. На виплати зможуть розраховувати всі українці, які пройшли повний курс вакцинації – до 19 грудня та після. Проте гроші будуть віртуальними – ваучером, сертифікатом чи депозитом у додатку "Дія".

На що можна буде витратити гроші:

  • подорожі у межах України;
  • квитки до кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів, виставкових центрів або масових заходів;
  • послуги у спортзалах, фітнес-клубах, басейнах тощо.

Раніше ми писали про те, що на українців з 1 грудня очікують кілька етапів підвищення пенсій. Перерахунок відбудеться через підвищення прожиткового мінімуму. Також нагадаємо, Пенсійний фонд просить уряд збільшити бюджет на 4,34 млрд грн.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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