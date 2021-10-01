Перетворився на делікатес. В Україні подорожчав популярний продукт

Українське сало перетворюється на дорогезний делікатес. Подекуди його ціна на кілька-десят гривень вища за відбірне м'ясо.
"Сьогодні" розбирались чому дорожчає національний продукт.
Пані Олена та пан Григорій цієї осені експериментують – замість української білої сально-м'ясної придбали двох поросяток породи п'єтрен західноєвропейська, м'ясо-беконна.
"Якщо куплять свиней та потім куплять ще й харчі – то навіщо вони, люди добрі? Воно ж шкурка вичинки не стоїть", – розповідає жителька Нового Корогода Олена Маруженко.
Годує сім'я свинок тим, що самі виростили. Вони гуляють по вулиці, приймають сонячні ванни.
"Поки маленькі – їдять мало а так – три відра", – сказав житель Нового Корогода Григорій Маруженко.
А у цих сараях – для поросят заготовлені смаколики. У раціоні свинок окрім картоплі та зерна є ще гарбузи. Натурпродукт з власного поля господарі кажуть що ось цього запасу вистачить до нового року.
Пані Олена та пан Григорій щиро кажуть – не знають скільки коштує нині сало. Завжди мають своє.
"Оце у нас сало з поросятка, яке хрюкало ще перед Новим роком. У нас ще 6 банок сала є", – каже вона.
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Скільки коштує сало
У Полтаві, батьківщині миргородської породи свиней, сало якої мають за еталон, за місяць цей продукт подорожчав ледь не на 20 гривень.
"Спина коштує в районі 100 – 120 гривень. З крижка теж вон мяке по якості смаковим як спинка але буде дешевше так гривень 60 – 50", – каже продавець Юлія Ряхіна.
На столичному ярмарку за 100 гривень – за котрі ми в Полтаві купили б кілограм товстого сала, у Києві можемо взяти теж кілограм, але тонкого.
"Сало ми продаєм 140 – 150. Дешевше 100 гривень – а від чого залежить? Ну от ось це край, десь же ж воно кінчається. На смак воно те саме. М'ясо ось лежить а сало беруть – мясо дешевше 110 – 120", – каже продавець Ірина Вертелецька.
У Франківську стратегічний український продукт розкуповують із самого ранку, хоча ціни вищі від столичних.
"Це саме ходовий товар люди питають. Сало від 100 грн до 180, залежно від товщини", – пояснила продавець Ірина Ленюк.
Що кажуть експерти
Експерти кажуть – сало стає продуктом для гурманів. Українські промислові виробники – вирощують м'ясні породи, а сальні – відгодовують у приватних господарствах, яких за останні 10 років поменшало удвічі.
"Без сала ми не залишимоссь, якщо попит буде зберігатись, то будуь ті хто будуть вирощувати і пропонувати його на ринку", – каже експерт зі свинарства Оксана Юрченко.
Цікаво, що у нинішніх реаліях – молодь їсть менше сала, ніж старше покоління. Тож цілком можливо за кілька років засолене сальце перетвориться на делікатес.
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