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Перетворився на делікатес. В Україні подорожчав популярний продукт

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
1 жовтня, 16:25
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Експерти кажуть, що сало стає продуктом для гурманів та значно виросло у ціні на ринках
Сальних свиней вирощують менше, а на продукт росте ціна
Сальних свиней вирощують менше, а на продукт росте ціна / Фото: Колаж: Сьогодні

Українське сало перетворюється на дорогезний делікатес. Подекуди його ціна на кілька-десят гривень вища за відбірне м'ясо.

"Сьогодні" розбирались чому дорожчає національний продукт.

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Пані Олена та пан Григорій цієї осені експериментують – замість української білої сально-м'ясної придбали двох поросяток породи п'єтрен західноєвропейська, м'ясо-беконна.

"Якщо куплять свиней та потім куплять ще й харчі – то навіщо вони, люди добрі? Воно ж шкурка вичинки не стоїть", – розповідає жителька Нового Корогода Олена Маруженко.

Годує сім'я свинок тим, що самі виростили. Вони гуляють по вулиці, приймають сонячні ванни.

"Поки маленькі – їдять мало а так – три відра", – сказав житель Нового Корогода Григорій Маруженко.

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А у цих сараях – для поросят заготовлені смаколики. У раціоні свинок окрім картоплі та зерна є ще гарбузи. Натурпродукт з власного поля господарі кажуть що ось цього запасу вистачить до нового року.

Пані Олена та пан Григорій щиро кажуть – не знають скільки коштує нині сало. Завжди мають своє.

"Оце у нас сало з поросятка, яке хрюкало ще перед Новим роком. У нас ще 6 банок сала є", – каже вона.

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У Полтаві, батьківщині миргородської породи свиней, сало якої мають за еталон, за місяць цей продукт подорожчав ледь не на 20 гривень.

"Спина коштує в районі 100 – 120 гривень. З крижка теж вон мяке по якості смаковим як спинка але буде дешевше так гривень 60 – 50", – каже продавець Юлія Ряхіна.

На столичному ярмарку за 100 гривень – за котрі ми в Полтаві купили б кілограм товстого сала, у Києві можемо взяти теж кілограм, але тонкого.

"Сало ми продаєм 140 – 150. Дешевше 100 гривень – а від чого залежить? Ну от ось це край, десь же ж воно кінчається. На смак воно те саме. М'ясо ось лежить а сало беруть – мясо дешевше 110 – 120", – каже продавець Ірина Вертелецька.

У Франківську стратегічний український продукт розкуповують із самого ранку, хоча ціни вищі від столичних.

"Це саме ходовий товар люди питають. Сало від 100 грн до 180, залежно від товщини", – пояснила продавець Ірина Ленюк.

Що кажуть експерти

Експерти кажуть – сало стає продуктом для гурманів. Українські промислові виробники – вирощують м'ясні породи, а сальні – відгодовують у приватних господарствах, яких за останні 10 років поменшало удвічі.

"Без сала ми не залишимоссь, якщо попит буде зберігатись, то будуь ті хто будуть вирощувати і пропонувати його на ринку", – каже експерт зі свинарства Оксана Юрченко.

Цікаво, що у нинішніх реаліях – молодь їсть менше сала, ніж старше покоління. Тож цілком можливо за кілька років засолене сальце перетвориться на делікатес.

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