Кожному по кишені! Яке м'ясо найдешевше в Україні

Середня вартість 1 кг найдешевшого м'яса становить – 58,8 грн/кг

Названо найдешевше м'ясо в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні найдешевшим м'ясом назвали курятину. За місяць м'ясо цього виду додало в ціні 3%, а за рік вартість подорожчала на 29%.

Про це свідчать дані Держстатистики.

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Ціни в регіонах на курятину варіюються від найдорожчого показника – 68 грн/кг в Київській області і найдешевшого – 48 грн/кг в Хмельницькій обасті. Дорожче є свинина, середня закупівельна ціна якої становить – 91,1 грн/кг. Дешевше продається в Волинській області за 72 грн/кг, а найбыльша ціна свинини в Київській області – 157 грн/кг. За рік свинина подорожчала на 7%.

Найдорожче в Україні продають яловичину. Середня ціна виробників становить – 109, 7 грн/кг. М'ясо великої рогатої худоби за місяць подорожчало на 6%, а за рік – на 14%. У Полтавській області яловичина коштує найдорожче – 165 грн/кг, а в Житомирській області найдешевша ціна – 76 грн/кг.

Українці стали менше їсти

Українці скоротили обсяги споживання основних продуктів харчування в 2020 році.

Несуттєво скоротилася середньорічне споживання хліба на душу населення – на 1% – і становить 96,6 кг.

Також, в порівнянні з 2019 роком, українці стали їсти менше картоплі (на 1,25%), яєць (на 1,42%), риби (на 0,8%) і овочів – на 0,4%.

Найбільше зменшився обсяг споживання фруктів і ягід.

Так, середня кількість фруктів і ягід на кожного українця в 2020 році становила 56,5 кг, що на 3,75% менше, ніж в 2019-му.

Зменшилося на 3,47% споживання цукру.

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Втім, є продукти, яких в Україні стали споживати більше – це м'ясо (на 0,37%), молоко та молочні продукти (на 0,7%) і масло (на 2,5%).

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