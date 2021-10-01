Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова ☑ Слуги в Трускавце ⚡ Газовый скандал с Венгрией 👑 Мисс Украина-2021 - фото
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Превратился в деликатес. В Украине подорожал популярный продукт

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
1 октября, 16:25
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперты говорят, что сало становится продуктом для гурманов и значительно выросло в цене на рынках
Сальных свиней выращивают меньше, а на продукт растет цена
Сальных свиней выращивают меньше, а на продукт растет цена / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинское сало превращается в дорогущих деликатес. Кое-где его цена на несколько гривен выше, чем отборное мясо.

"Сегодня" разбирались почему дорожает национальный продукт.

Реклама

Елена и Григорий этой осенью экспериментируют – вместо украинской белой сально-мясной приобрели двух поросят породы пьетрен западноевропейская, мясо-беконная.

"Если покупать свиней и потом покупать еще и продукты – зачем они, люди добрые? Овчинка выделки не стоит", – рассказывает жительница Нового Корогода Елена Маруженко.

Кормит семья свинок тем, что сами вырастили. Они гуляют по улице, принимают солнечные ванны.

"Пока маленькие – едят мало а так – три ведра", – сказал житель Нового Корогода Григорий Маруженко.

Реклама

А в этих сараях – для поросят заготовленные вкусности. В рационе свинок кроме картофеля и зерна есть и тыквы. Натурпродукт из собственного поля хозяева говорят что вот этого запаса хватит до нового года.

Елена и Григорий искренне говорят – не знают сколько стоит сейчас сало. Всегда имеют свое.

"Вот у нас сало с поросенка, которое хрюкало еще перед Новым годом. У нас еще 6 банок сала есть",- говорит она.

Читайте также:

Сколько стоит сало

Реклама

В Полтаве, родине миргородской породы свиней, сало за месяц подорожало чуть ли не на 20 гривен.

"Спина стоит в районе 100 – 120 гривен, это тоже оно мягкое по качеству вкусовым как спинка но будет дешевле так гривен 60 – 50", – говорит продавец Юлия Ряхина.

На столичной ярмарке за 100 гривен – за которые мы в Полтаве купили килограмм толстого сала, в Киеве можем взять тоже килограмм, но тонкого.

"Сало мы продаем 140 – 150. Дешевле 100 гривен – а от чего зависит? Ну вот этот край, где же оно кончается. На вкус оно то же самое. Мясо вот лежит, сало берут – мясо дешевле 110 – 120", – говорит продавец Ирина Вертелецкая.

В Одессе стратегический украинский продукт раскупают с самого утра, хотя цены выше столичных.

"Это именно ходовой товар люди спрашивают. Сало от 100 грн до 180, в зависимости от толщины", – пояснила продавец Ирина Ленюк.

Что говорят эксперты

Эксперты говорят – сало становится продуктом для гурманов. Украинские промышленные производители – выращивают мясные породы, а сальные – откармливают в частных хозяйствах, которых за последние 10 лет уменьшилось вдвое.

"Без сала мы не останемся, если спрос будет сохраняться, то будут те, кто будет выращивать и предлагать его на рынке", – говорит эксперт по свиноводству Оксана Юрченко.

Интересно, что в нынешних реалиях – молодежь ест меньше сала, чем старшее поколение. Поэтому вполне возможно за пара лет засоленное сало превратится в деликатес.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Главное про Деньги
Финанс-дайджест
Тарифы на газ
Больше новостей
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.62

Российский рубль (₽)

0.37

Евро (€)

30.82

Цены
В Украине дорожают продукты
Что выросло в цене?
Банк советов
Осторожно! Опасные кредиты
Узнай - и спи спокойно

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
27,01
17,87
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Опрос
Угроза мирового кризиса
Узнай, когда дефолт
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять