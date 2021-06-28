Україні загрожує дефіцит сала – експерт

У нашій країні стало невигідно вирощувати свиней – у всьому вина висока вартість кормів

Сало може стати дефіцитом. Фото: SERGEI SUPINSKY / AFP via Getty Images

Україну може очікувати дефіцит сала, оскільки вирощування свиней втратило рентабельність через високі ціни на корми.

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Про це заявила експерт зі свинарства Асоціації тваринників України Ольга Махно, повідомляє agronews.ua.

За її словами, з початку 2019 року вартість кормів зросла на 20-40% і продовжує рости.

В Асоціації тваринників попереджають, що подальше зростання цін на сировину негативно позначиться на малому і середньому бізнесі.

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Також Ольга Махно заявила, що в Україні стали менше споживати свинини: за 5 років споживання знизилося до 7 кг на душу населення в рік, тобто на 30%.

За даними Державної митної служби, за січень – травень 2021 року імпорт свинини в Україну в грошовому виразі в шість разів перевищив експорт, тобто 19 млн дол. проти 3,7 млн дол.

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