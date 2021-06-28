Русский
$ 27,46
32,79
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Україні загрожує дефіцит сала – експерт

28 червня 2021 17:52

Денис Беспалов Денис Беспалов

У нашій країні стало невигідно вирощувати свиней – у всьому вина висока вартість кормів

Сало може стати дефіцитом. Фото: SERGEI SUPINSKY / AFP via Getty Images

Сало може стати дефіцитом. Фото: SERGEI SUPINSKY / AFP via Getty Images

Україну може очікувати дефіцит сала, оскільки вирощування свиней втратило рентабельність через високі ціни на корми.

Реклама

Про це заявила експерт зі свинарства Асоціації тваринників України Ольга Махно, повідомляє agronews.ua.

За її словами, з початку 2019 року вартість кормів зросла на 20-40% і продовжує рости.

В Асоціації тваринників попереджають, що подальше зростання цін на сировину негативно позначиться на малому і середньому бізнесі.

Читайте також: Зростання цін в Україні прискорилося. Що відбувається з інфляцією?

Реклама

Також Ольга Махно заявила, що в Україні стали менше споживати свинини: за 5 років споживання знизилося до 7 кг на душу населення в рік, тобто на 30%.

Не пропусти!
Хорватія – Іспанія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2020

За даними Державної митної служби, за січень – травень 2021 року імпорт свинини в Україну в грошовому виразі в шість разів перевищив експорт, тобто 19 млн дол. проти 3,7 млн дол.

Раніше новини "Сьогодні" розповіли, яких цін на продукти чекати українцям влітку.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На пенсію –
На пенсію – "автоматом". Чи можна працювати з електронною трудовою після досягнення пенсійного вікуЕкономіка
Отримати пенсію в 60 років. Українців попередили про збільшення трудового стажу
Отримати пенсію в 60 років. Українців попередили про збільшення трудового стажуЕкономіка
Санкційний удар Зеленського по РФ і нова ціна на газ – найважливіше про гроші за тиждень
Санкційний удар Зеленського по РФ і нова ціна на газ – найважливіше про гроші за тижденьЕкономіка
Долар пішов на зліт! Злетить?
Долар пішов на зліт! Злетить?Фінанси
Українцям тричі підвищать пенсії – графік на 2021 рік
Українцям тричі підвищать пенсії – графік на 2021 рікЕкономіка
Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного фонду і навіщо це потрібно
Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного фонду і навіщо це потрібноЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти