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Від цементу до продуктів: що може подорожчати в Україні через газову кризу у Європі

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
26 вересня, 07:00
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Українська промисловість "не потягне": як газова криза в ЄС може змінити ціни у нашій країні
В Європі бушує газова криза - які товари подорожчають в Україні через високі ціни на газ
В Європі бушує газова криза - які товари подорожчають в Україні через високі ціни на газ / Фото: Колаж: Сьогодні

Ціни на газ у Європі піднялись до рекордних значень, люди у Великій Британії жаліються на подорожчання продуктів, а у Італії цифри в платіжках зросли майже на 40%.

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В Україні ж ціну на газ для населення встановили на рівні 8 грн, але чи допоможе це врятувати українську промисловість та як відіб'ється на звичайному споживачеві.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі "Сьогодні" розповів, що питання високих цін на газ у Європі торкнеться і українських споживачів.

За словами Омельченка, не зважаючи на те, що для ціна на газ для українців тримається на достатньо комфортному рівні, то для промисловості ціни на газ будуть зовсім іншими.

"Коли споживач йтиме до магазину і купуватиме там товар, то висока ціна на газ буде закладена у вартості цього товару", – попередив експерт.

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Також директор Центру зауважив, що українська промисловість може "непотягнути" надто високу ціну на газ, а це зробить продукцію малоконкурентною на інших ринках.

"Ці низькі ціни, які стримує наш уряд, вони не відобразяться на промисловості, тому що промисловість буде змушена купувати газ за високими європейськими цінами, оскільки у Нафтогазу недостатньо ресурсу для того, щоб забезпечити і населення, і промисловість", – заявив експерт.

Що подорожчає у першу чергу?

На думку Омельченка, відобразиться це і на експортно-орієнтованих галузях, зокрема металургії, хімічній, цементній промисловості та аграрному секторі.

Серед товарів подорожчає передусім те, де більша частка природного газу – це сировинні товари та продукти харчування, адже агропромисловий сектор споживає дуже багато природного газу.

"Аграрний сектор споживає продукти хімії – це добрива, які робляться на основі природного газу, і це дійсно досить серйозний вплив. Через це можуть змінитись ціни і на продукти харчування, виробництво яких напряму залежить від поставок аміачних добрив", – додав Володимир Омельченко.

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Здорожчають і будівельні матеріали та все, що із цим пов’язано, адже ця галузь споживає багато металу і цементу.

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