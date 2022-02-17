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Настав час попрощатися: три документи, які віджили своє в Україні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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17 лютого, 17:22
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Україна позбавляється бюрократичної "тяганини" / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Україна активно йде шляхом цифровізації і позбувається непотрібних бюрократичних процедур, а відповідно і документів.

"Сьогодні" розповідають про три документи, які вже віджили свій термін в Україні і незабаром залишаться лише в пам’яті чи музеях.

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Паперові лікарняні

Із 1 жовтня 2021 року усі медичні заклади мали перейти на систему електронних лікарняних, яка не передбачає зайвих візитів до лікаря і застарілих папірців.

Про це свідчить наказ МОЗ № 1836, який вносить зміни, зокрема, до наказу МОЗ № 1066.

Тепер листок непрацездатності матиме лише електронну форму.

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Як це працює?

Отже, якщо ви захворіли – потрібно звернутися до лікаря та повідомити про це, а далі вже працює лише заклад охорони здоров’я.

Лікар відкриває лікарняний в електронній системі і підписує його своїм електронним підписом.

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До цього ж електронного документа вноситься найменування роботодавця, у якого працює пацієнт, та його податковий номер в Єдиному державному реєстрі.

Далі лікарняний потрапляє в реєстр, який веде Пенсійний фонд і формується запис з унікальним номером – єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності

Це і є електронний лікарняний, який роботодавець може переглянути на порталі Пенсійного фонду, однак він не матиме доступу до самого діагнозу.

Паспорти "книжечки"

Значна частина громадян у яких ще не закінчився термін дії старого паспорту, користуються цими документами і вони є дійсними. Однак отримати новий паспорт у вигляді книжечки – неможливо ще з 2018 року.

Також по досягненню 25 чи 45 років років людина зі старим зразком паспорту отримає замість нього ID-картку. Це означає, що через кілька років в Україні повністю зникнуть паперові паспорти.

У Міністерстві цифрової трансформації також заявили, що у застосунок "Дія" будуть додаватися виключно ID-картки, а паспорти старого зразку – ні.

Це зумовлено питаннями безпеки, оскільки інформація про паспорти "книжечки" зберігається ще в радянських картотеках старого типу.

Витяг до ID-картки

Папірець, через який нові паспорти критикували абсолютно всі, більше не видають, оскільки в Україні тепер повністю змінено інститут прописки.

У лютому 2022 року голова МВС України Денис Монастирський заявив, що паперовий додаток можна викинути. Про місце свого проживання можна повідомити через застосунок "Дія" і це має виключно декларативний характер.

"Форма 13" та штамп у паспорті про прописку, як радянський рудимент йдуть у минуле", – сказав Монастирський та додав, що від реєстрації місця проживання тепер не потрібно для оформлення пенсії чи отримання медичних послуг.

Нові довідки в "Дії"

Тепер без походу до ЦНАП можна отримати ще дві довідки – про страховий та трудовий стаж (форми ОК-5 та ОК-7).

Ці документи можуть знадобитися для влаштування на роботу, призначення пенсії і нарахування лікарняних.

Щоб їх отримати, достатньо зайти у застосунок та перейти в меню "Послуги", далі обрати розділ "Довідки", знайти потрібну вам форму і натиснути "Замовити".

"Сьогодні" також писали, яку ще довідку можна згенерувати в "Дії" та розповідали, що у застосунку може з’явитися електронний кабінет пацієнта.

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Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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