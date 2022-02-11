Похід у ЦНАП скасовується! У "Дії" можна отримати ще дві нові довідки

Розповідаємо, як за кілька кліків згенерувати та завантажити дві нові довідки через програму "Дія"

Як згенерувати дві нові довідки у "Дії" / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Тепер у мобільному застосунку "Дія" можна отримати довідки про страховий та трудовий стаж (форми ОК-5 та ОК-7).

Про це повідомила прес-служба застосунку у месенджері.

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Зазначається, що ці довідки можуть бути потрібними для влаштування на роботу, призначення пенсії і нарахування лікарняних.

Як отримати довідку про трудовий чи страховий стаж?

зайдіть у застосунок "Дія" та авторизуйтеся;

оберіть меню "Послуги" ;

; у меню оберіть розділ "Довідки" ;

; виберіть потрібну вам довідку та натисніть "Замовити".

Через декілька секунд документ почне відображатись у "Дії", а крім цього її можна завантажити на смартфон.

Зміна місця реєстрації в "Дії"

Під час "Дія. Самміт" міністр цифрової трансформації, президент та голова МВС України презентували нову послугу на порталі держпослуг "Дія".

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Тепер, змінити місце реєстрації можна онлайн, усього за кілька кліків.

Також можна буде:

декларативно повідомити про місце проживання – без жодних візитів до ЦНАПу;

автоматично отримати рішення про реєстрацію місця проживання;

отримати багато медичних та соціальних послуг, які відтепер доступні без реєстрації місця проживання.

За словами Монастирського, форма 13 та штамп в паспорті про прописку назавжди йдуть у минуле.

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"Сьогодні" також писали, яку ще довідку можна згенерувати в "Дії" та розповідали, що у застосунку може з’явитися електронний кабінет пацієнта.