Поход в ЦНАП отменяется! В "Дії" можно получить еще две новых справки

Теперь в мобильном приложении "Дія" можно получить справки о страховом и трудовом стаже (формы ОК-5 и ОК-7).
Об этом сообщила пресс-служба приложения в мессенджере.
Отмечается, что эти справки могут потребоваться для устройства на работу, назначения пенсии и начисления больничных.
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Как получить справку о трудовом или страховом стаже?
- зайдите в приложение "Дія" и авторизуйтесь;
- выберите меню "Услуги";
- в меню выберите раздел "Справки";
- выберите нужную вам справку и нажмите "Заказать".
Через несколько секунд документ начнет отображаться в "Дії", а кроме этого, его можно скачать на смартфоне.
Смена места регистрации в "Дії"
Во время "Дія. Самміт" министр цифровой трансформации, президент и глава МВД Украины презентовали новую услугу на портале госуслуг "Дія".
Теперь, изменить место регистрации можно онлайн, всего за несколько кликов.
Также можно будет:
- декларативно сообщить место жительства – без каких-либо визитов в ЦНАП;
- автоматически получить решение о регистрации места жительства;
- получить много медицинских и социальных услуг, которые теперь доступны без регистрации места жительства.
По словам Монастырского, форма 13 и штамп в паспорте о прописке навсегда уходят в прошлое.
"Сегодня" также писали, какую еще справку можно сгенерировать в "Дії" и рассказывали, что в приложении может появиться электронный кабинет пациента.