Поход в ЦНАП отменяется! В "Дії" можно получить еще две новых справки

Рассказываем, как за несколько кликов сгенерировать и скачать две новых справки через приложение "Дія"

Как сгенерировать две новых справки в "Дії" / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Теперь в мобильном приложении "Дія" можно получить справки о страховом и трудовом стаже (формы ОК-5 и ОК-7).

Об этом сообщила пресс-служба приложения в мессенджере.

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Отмечается, что эти справки могут потребоваться для устройства на работу, назначения пенсии и начисления больничных.

Как получить справку о трудовом или страховом стаже?

зайдите в приложение "Дія" и авторизуйтесь;

выберите меню "Услуги" ;

; в меню выберите раздел "Справки" ;

; выберите нужную вам справку и нажмите "Заказать".

Через несколько секунд документ начнет отображаться в "Дії", а кроме этого, его можно скачать на смартфоне.

Смена места регистрации в "Дії"

Во время "Дія. Самміт" министр цифровой трансформации, президент и глава МВД Украины презентовали новую услугу на портале госуслуг "Дія".

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Теперь, изменить место регистрации можно онлайн, всего за несколько кликов.

Также можно будет:

декларативно сообщить место жительства – без каких-либо визитов в ЦНАП;

автоматически получить решение о регистрации места жительства;

получить много медицинских и социальных услуг, которые теперь доступны без регистрации места жительства.

По словам Монастырского, форма 13 и штамп в паспорте о прописке навсегда уходят в прошлое.

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"Сегодня" также писали, какую еще справку можно сгенерировать в "Дії" и рассказывали, что в приложении может появиться электронный кабинет пациента.