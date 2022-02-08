В "Дії" можно будет создать жизненно важный документ

Рассказываем, какой документ можно будет составить онлайн и как он поможет другим людям

Скоро в "Дії" появится новая услуга / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Вскоре согласие или несогласие на посмертное донорство можно будет сделать онлайн, через портал государственных услуг "Дія".

Об этом сообщил народный депутат Роман Грищук на своем Telegram-канале.

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В службе поддержки "Дії" нам ответили, что функция пока недоступна и точного срока запуска пока неизвестно.

Грищук также подчеркнул, что информация о посмертном донорстве скрыта до момента смерти, поэтому написанное вами согласие или несогласие снимет с ваших родных ответственность.

Новая справка в "Дії"

Министр цифровой трансформации сообщил, что теперь на портале можно получить справку об отсутствии судимости.

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Раньше для этого нужно было обратиться в сервисный центр МВД, а теперь можно сгенерировать онлайн и скачать.

Обратите внимание, что получить справку можно только через портал, а не через приложение. Для этого найдите на экране меню "Услуги" и среди них выберите "Справки и выписки".

В перечне доступных справок вы найдете нужную вам "Справку об отсутствии судимости".

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"Сегодня" раньше писали, какую удобную услугу "Дія" запускает для украинских водителей и рассказывали, чем для украинца обернулась потеря телефона с приложением.