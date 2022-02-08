В приложении "Дія" появится электронный кабинет пациента – что можно будет сделать

Федоров рассказал о подготовке к запуску новой функции, которая поможет изменить медицинскую систему

В приложении появится электронный кабинет пациента / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Министерство цифровой трансформации вместе с Минздравом работают над разработкой "Электронного кабинета пациента" в приложении "Дія".

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров на Diia Summit.

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По словам Федорова, там можно будет узнать о том, кто является вашим семейным врачом, а если такого нет, за несколько кликов кликов заключить соответствующее соглашение (декларацию).

Информации о дате запуска "Электронного кабинета пациента" на саммите не сообщили, другие детали также неизвестны.

Новая функция в приложении

На саммите также презентовали долгожданную онлайн-услугу по смене места регистрации онлайн. Это означает, что бумажное дополнение к ID-карте можно будет выбросить, анонсировал президент.

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Функция уже доступна в каждом смартфоне с "Дією", для этого нужно обновить приложение для последней версии и перейти в меню услуги.

Там вы сразу найдете "Изменение места регистрации" в списке доступных услуг. Нажмите на нее и выберете, что вы хотите сделать: сменить свое место жительства или зарегистрировать в своем жилье другого человека.

После этого нужно будет заполнить все данные и оплатить административный сбор (также онлайн), затем информацию обработает приложение и создаст документ автоматически.

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"Сегодня" также писали, как получить онлайн справку о несудимости и рассказывали, что в марте на портале запустят еще один раздел.