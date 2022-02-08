В "Дії" появилась еще одна справка – как ее получить

Рассказываем, какой документ можно сгенерировать за несколько кликов и где это можно сделать

Как самостоятельно сгенерировать справку / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

На портале государственных услуг "Дія" теперь можно сгенерировать и получить справку об отсутствии судимости.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров, передает официальный Telegram-канал.

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Услугу должны были запустить во время Diia Summit, однако глава Минцифры решил сделать это раньше и получить справку можно прямо сейчас.

Как сгенерировать справку?

Итак, для того чтобы быстро получить справку об отсутствии судимости, необходимо зайти именно на портал "Дія", а не в мобильное приложение.

На портале выберите меню "Услуги", если вы работаете с компьютера, оно будет в верхнем левом углу. Далее среди услуг гражданам выберите раздел "Справки и выписки".

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