Придумали новые схемы обмана: во что украинцу обошлась потеря телефона с "Дієй"

Рассказываем, виновато ли приложение государственных услуг в проделках банковских мошенников

Как мошенники берут кредиты на украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мошенники похитили смартфон украинца с загруженным на него приложением государственных услуг "Дія" и оформили кредиты на общую сумму около 40 тысяч гривен.

Об этом мужчина написал на собственной странице в Facebook.

Реклама

По его словам, жертвой преступников стал его тесть, а треть из кредитов взяли в ПриватБанке, поскольку на смартфоне было его мобильное приложение.

Сначала мужчина обвинил во всем "Дія", однако в ходе дела стало понятно, что вероятнее всего мошенники действовали по схеме. "Приват24 + сим-карта" (Когда мошенник меняет финансовый номер телефона).

"В настоящее время более вероятно, что мошенники действовали через комбинацию "Приват24 + сим-карта", чем через "Дію". В то же время, в период нахождения телефона у мошенников, совершались входы в "Дію", что может говорить о том, что они взломали пароль", – пишет мужчина.

Реклама

В комментариях мужчине ответили представители одного из микрофинансовых учреждений и отметили, что "Дія" не была никоим образом привлечена к процессам оформления кредита.

Следует напомнить, что Министерство цифровой трансформации отключило приложение "Дія" от всех микрофинансовых организаций.

Теперь этим делом будут заниматься правоохранительные органы, а мужчине уже удалось отменить два из пяти мошеннических кредитов.

Реклама

А если вы являетесь пользователем "Дії" и хотите проверить, осуществлял ли кто-то подключение к вашему аккаунту, узнать количество подписей "Дія. Підпис" и количество запросов на копии цифровых документов можете проверить это в настройках.

Для этого есть разделы "Подключенные устройства" и "Дія. Підпис".

"Дія" будет сообщать о кредитных мошенниках

В январе в государственном приложении "Дія" появилась новая функция. Теперь приложение видит, если какой-то банк или финучреждение проверяет вашу кредитную историю и сразу известит об этом.

Если это были не вы, можно оперативно отреагировать и заблокировать операцию, связавшись с учреждением.

Отмечается, что функция реализована с помощью Украинского бюро кредитных историй, которое хранит данные о каждом украинце.

"Сегодня" ранее писали, что функцию "Дія. Підпис" обновили и для авторизации достаточно моргнуть и рассказывали, какие документы можно подать за несколько кликов.