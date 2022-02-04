"Дія" запускает новую услугу – что смогут сделать водители

Министр цифровой трансформации сделал анонс очередного нововведения

Что можно сделать прямо в телефоне / Фото: Коллаж: Сегодня

В скором времени в приложении государственных услуг "Дія" будет запущена удобная функция для водителей – шеринг техпаспорта через программу.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в соцсетях.

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"К примеру, вы сможете в несколько кликов поделиться документом со своим мужем или женой", – написал Федоров.

По словам Федорова, услуга уже проходит бета-тестирование и приобщится к этому может каждый желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться и ждать письмо с инструкцией на почту.

Как написал глава Минцифры, запуск функции состоится на так называемом "Diia Summit", который пройдет 8 февраля в 11 утра.

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"Дія" предложила протестировать услугу

Кроме шеринга техпаспорта украинцам предлагают принять участие в бета-тесте еще одной функции. На этот раз Минцифры тестирует услугу декларирования места жительства в масштабах всех страны.

Раныше такую возможность имели только киевляне и жители еще нескольких крупных городов, а теперь ее стараются распространить на всех украинцев.

Для участия в бета-тесте нужно быть не моложе 14 лет, иметь налоговый номер и один из е-паспортов в приложении, а также подходить под список условий.

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Если вы уверены, что подходите, то можете зарегистрироваться и получить письмо с инструкциями. К сожалениями, возможность все еще не доступна жителям Днепра, Тернополя, Черновцов, Николаева, Херсона и Запорожья.

"Сегодня" также писали, как "Дія" будет бороться с кредитными мошенниками и рассказывали, как работает обновленный "Дія. Підпис".