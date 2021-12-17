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"Дія" запустила новую услугу: кто может получить выплаты через приложение

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
17 декабря, 14:12
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В приложении "Дія" появилась удобная онлайн-услуга для родителей новорожденных детей
"Дія" запустила новую услугу для родителей новорожденных
"Дія" запустила новую услугу для родителей новорожденных / Фото: Коллаж: Сегодня

В "Дії" появилась новая услуга – теперь получить денежную компенсацию за "пакет-малыша" можно онлайн.

Об этом сообщила официальная пресс-служба "Дії" 17 декабря.

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Услуга называется "єМалятко" и подать заявку на ее оформление можно сразу после рождения малыша, а в ее комплекс теперь входит и денежная компенсация.

"Больше не нужно идти в 11 учреждений, заказывать 37 документов и тратить 30 часов на получение услуг для новорожденных!" – уверяют в "Дії".

Следует заметить, что компенсацию могут получить только родители, который в роддоме или управлении соцзащиты населения выбрали деньги вместо "пакета малыша". В декабре 2021 эта сумма составляет 6300 грн.

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Как получить деньги в "Дії":

  • Один из родителей новорожденного должны заполнить онлайн-заявление "єМалятко" лично;
  • Далее нужно открыть в отделении ПриватБанка специальный счет "Пакет малыша".
  • На данный счет будут зачислены средства, за которые можно будет купить детские товары, в том числе и в интернет магазинах. Потратить деньги можно не на все, есть подробный список товаров.

Как получить "тысячу Зеленского" через "Дію"

С 13 декабря начался пилот государственной программы "єПідтримку", которая официально должна стартовать 19 декабря. В ее рамках все вакцинированные двумя дозами украинцы могут получить от государства 1000 грн, которую следует потратить на определенный список вещей и услуг.

Для того чтобы получить выплаты, нужно создать виртуальную карту в одном из участвующих в программе банков. Далее убедиться, что в приложении "Дія" подтягивается зеленый сертификат о вакцинации.

Если все хорошо, перейдите в меню "Услуги" и в списке выберите "єПідтримка" и подайте заявку на получение средств. Они начнут поступать на счета с 20-21 декабря.

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"Сегодня" также рассказывали, что Верховная Рада приняла закон о "Дія City", а в приложении появится еще одна важная услуга.

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