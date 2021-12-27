Украина перешла на электронные больничные: как это работает

Медицинское заключение о временной нетрудоспособности можно получить, не имея декларации с семейным врачом

В медицинском заключении не фиксируется медицинская информация / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 октября Украина перешла на электронные больничные. За это время медучреждения выдали более 3,5 млн таких медицинских выводов. В чем отличия нового цифрового документа от старого бумажного и к кому обращаться за таким листком нетрудоспособности?

Об этом "Сегодня" рассказали в Национальной службе здоровья.

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В чем разница?

Электронный больничный – это документ, на основании которого человек имеет право на временное освобождение от трудовых обязанностей по состоянию здоровья и на оплату утраченного заработка на период нетрудоспособности.

Этот документ формируется в Электронном реестре листков нетрудоспособности Пенсионного фонда Украины из полученного от электронной системы здравоохранения (укр. – ЕСОЗ) медицинского заключения, сформированного лечащим врачом.

Медицинское заключение – это электронный медицинский документ, который не является основанием для освобождения от трудовых обязанностей, но может стать основанием для создания листка нетрудоспособности. Медицинские заключения о временной нетрудоспособности формируются во всех больницах Украины с 1 октября 2021 года. В настоящее время медицинские учреждения предоставили более 3,5 млн таких медицинских выводов.

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Какие этапы получения электронного больничного?

1. Создание электронного медицинского заключения.

Лечащий врач проводит обследование пациента, вносит в электронную систему здравоохранения электронные медицинские записи и на их основании формирует медицинское заключение. В медицинском заключении не фиксируется медицинская информация – диагноз, назначенное лечение и другие медицинские подробности. Место работы и должность нетрудоспособного лица в этом документе не указываются.

Медицинский вывод о временной нетрудоспособности можно получить, в частности, не имея декларации с семейным врачом (обязательна только регистрация пациента и нетрудоспособного лица в ЕСОЗ и, соответственно, наличие факта временной нетрудоспособности). Этот документ бесплатный.

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Важен процесс подтверждения личности пациента и нетрудоспособного лица лечащим врачом на основании документа, удостоверяющего личность, например паспорта.

После формирования врачом медицинского заключения нетрудоспособное лицо получает на свой телефон СМС-сообщение с его номером. Если телефона нет, пациент может попросить врача напечатать информационную справку с медицинским заключением о временной нетрудоспособности.

Обратите внимание, что такое сообщение не является электронным больничным! Это подтверждение того, что доктор провел экспертизу нетрудоспособности и сформировал медицинское заключение.

Проверить наличие заключения пациент вскоре сможет на портале "Дія". Для этого нужно будет ввести номер записи о сформированном медицинском заключении и идентификационные данные нетрудоспособного лица.

2. Автоматическая передача медицинского заключения в реестр Пенсионного фонда Украины.

Медицинское заключение о временной нетрудоспособности автоматически передается в Электронный реестр листков нетрудоспособности, принадлежащий Пенсионному фонду Украины, после того, как врач заверит медицинское заключение своей электронной подписью.

Именно в Электронном реестре листков нетрудоспособности Пенсионного фонда на основании полученных сведений от ЕСОЗ и имеющихся данных в реестре застрахованных лиц формируется больничный. Это происходит автоматически и почти мгновенно. Таким образом, исключена вероятность ошибки врача о месте работы застрахованного лица.

После формирования больничного пациент получает ответное сообщение на телефон. Увидеть больничный он может в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, а также по этой ссылке, введя номер листка нетрудоспособности.

3. Получение больничного работодателем.

Работодатель также может увидеть электронный больничный в своем кабинете на сайте Пенсионного фонда, и, следовательно, подтверждение нетрудоспособности сотрудника он получит сразу, как только тот обратился к врачу. Печатать документ для работодателя не требуется. Достаточно сообщить работодателю любым удобным способом: по телефону, по почте, в мессенджере и т. д.

Если человек обращается несколько раз к врачу в течение болезни, врач каждый раз фиксирует в медицинском заключении временную нетрудоспособность, и каждый раз на основе этой записи формируется новый больничный. Таким образом, пациент может получить деньги быстрее, в несколько этапов.

Бумажный больничный еще можно получить?

Законодательство определяет только несколько исключений, когда пациент может все еще получить бумажный больничный:

В случае продолжительного заболевания, если это продолжение больничного , который был выдан на бумаге до 1 октября 2021 года.

, который был выдан на бумаге до 1 октября 2021 года. Если при формировании электронного медицинского заключения о временной нетрудоспособности или электронного больничного происходили технические ошибки , которые не были исправлены в течение 7 дней.

, которые не были исправлены в течение 7 дней. Если во время передачи данных между реестрами произошел технический сбой, приведший к невозможности формирования электронного листа нетрудоспособности в течение более семи дней с даты создания медицинского заключения.

В таких случаях бумажный больничный выдается как продолжение больничного, выданного на бумаге до 1 октября 2021 года. Поэтому на бланке должен быть указан номер электронного документа.

Электронный больничный – это удобный и современный инструмент, упрощающий как пациентам, так и врачам и работодателям подтверждение временной нетрудоспособности человека.

Благодаря внедрению электронной системы здравоохранения, и в том числе межведомственного проекта е-больничных, пациент получает следующие преимущества:

Удобство: переживать о том, что врач неправильно укажет должность пациента или название работодателя и документ будет недействительным, не требуется – все данные передаются автоматически; носить бумаги в отдел кадров тоже не нужно;

Прозрачность для работодателя: работодатель получает подтверждение нетрудоспособности сотрудника сразу.

Социальная защищенность: данные о необходимости начисления средств во время болезни попадают в Пенсионный фонд Украины сразу, а больничные выплаты в случае продолжения больничного могут производиться в несколько этапов, то есть пациент получает деньги быстрее.

Ранее мы сообщали, что электронные больничные влияют на безопасность данных, так как ни Пенсионный фонд, ни работодатель не смогут увидеть, чем болел человек и какие у него проблемы.

Напомним, что размер компенсации из-за утраченного за время временной нетрудоспособности заработка, на которую могут рассчитывать украинцы, зависит от страхового стажа.