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Пора попрощаться: три документа, которые отжили свое в Украине

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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17 февраля, 17:22
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Рассказываем, какие документы скоро можно будет увидеть только в музее и что их заменит
Украина избавляется от бюрократической "волокиты"
Украина избавляется от бюрократической "волокиты" / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украина активно идет по пути цифровизации и избавляется от ненужных бюрократических процедур, а соответственно и документов.

"Сегодня" рассказывают о трех документах, которые уже отжили свой срок в Украине и вскоре останутся только в памяти или музеях.

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Бумажные больничные

С 1 октября 2021 все медицинские учреждения должны были перейти на систему электронных больничных, которая не предусматривает лишних визитов к врачу и устаревших бумажек.

Об этом свидетельствует приказ Минздрава № 1836, который вносит изменения, в частности, в приказ Минздрава № 1066.

Теперь листок нетрудоспособности будет иметь только электронную форму.

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Как это работает?

Итак, если вы заболели – нужно обратиться к врачу и сообщить об этом, а дальше уже работает только заведение здравоохранения.

Врач открывает больничный в электронной системе и подписывает его своей электронной подписью.

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В этот же электронный документ вносится наименование работодателя, у которого работает пациент, и его налоговый номер в Едином государственном реестре.

Дальше больничный попадает в реестр, который ведет Пенсионный фонд и формируется запись с уникальным номером – единый регистрационный номер листка нетрудоспособности

Это и есть электронный больничный, который работодатель может посмотреть на портале Пенсионного фонда, однако он не будет иметь доступ к самому диагнозу.

Паспорта "книжечки"

Значительная часть граждан у которых еще не истек срок действия старого паспорта, пользуются этими документами и они являются действительными. Однако получить новый паспорт в виде книжечки – невозможно еще с 2018 года.

Также по достижению 25 или 45 лет человек со старым образцом паспорта получит вместо него ID-карту. Это значит, что через несколько лет в Украине полностью исчезнут бумажные паспорта.

В Министерстве цифровой трансформации также заявили, что в приложение "Дія" будут добавляться исключительно ID-карты, а паспорта старого образца – нет.

Это обусловлено вопросами безопасности, поскольку информация о паспортах "книжечках" хранится еще в советских картотеках старого типа.

Выписка к ID-карте

Бумажку, из-за которой новые паспорта критиковали абсолютно все, больше не выдают, поскольку в Украине теперь полностью изменен институт прописки.

В феврале 2022 года глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что бумажное приложение можно выкинуть. О месте своего жительства можно сообщить через приложение "Дію" и это носит исключительно декларативный характер.

"Форма 13" и штамп в паспорте о прописке, как советский рудимент уходят в прошлое", – сказал Монастырский и добавил, что от регистрации места жительства теперь не требуется для оформления пенсии или получения медицинских услуг.

Новые справки в "Дії"

Теперь без похода в ЦНАП можно получить еще две справки – о страховом и трудовом стаже (формы ОК-5 и ОК-7).

Эти документы могут понадобиться для устройства на работу, назначения пенсии и начисления больничных.

Чтобы их получить, достаточно зайти в приложение и перейти в меню "Услуги", далее выбрать раздел "Справки", найти нужную вам форму и нажать "Заказать".

"Сегодня" также писали, какую еще справку можно сгенерировать в "Дії" и рассказывали, что в приложении может появиться электронный кабинет пациента.

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