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Перенесення підвищення пенсій і дефіцит сала. Найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

28 червня 2021 18:27

Денис Беспалов Денис Беспалов

Обіцяне підвищення пенсій з 1 липня перенесли на жовтень, експерти попередили – сало в Україні може стати дефіцитом

Сало може стати дефіцитом, пенсіонерам не варто чекати підвищення пенсій, ЄС відкрив небо для українських авіакомпаній. Колаж "Сегодня"

Сало може стати дефіцитом, пенсіонерам не варто чекати підвищення пенсій, ЄС відкрив небо для українських авіакомпаній. Колаж "Сегодня"

Підвищення пенсій відклали до жовтня, Україна прогнозують дефіцит сала, Європа відкриває небо для українських авіаперевізників.

Підвищення пенсій відклали

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В Україні перенесли підвищення пенсій. 1 липня українці старше 75 років малли отримати виплати на 400 гривень більше. Але додаткових грошей влітку чекати не варто. Нарахування відклали до жовтня.

Сало може стати дефіцитом

Сало може стати дефіцитом. Фото: SERGEI SUPINSKY / AFP via Getty Images
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Сало може стати дефіцитом. Фото: SERGEI SUPINSKY / AFP via Getty Images

Україна може очікувати дефіцит сала, оскільки вирощування свиней в країні втратило рентабельність через ціни на корми. З початку 2019 вартість кормів зросла на 20-40%, і продовжує рости.

ЄС відкриває небо для України

Українським авіакомпаніям спростили правила польоту в ЄС. Фото: колаж "Сьогодні"

Українським авіакомпаніям спростили правила польоту в ЄС. Фото: колаж "Сьогодні"

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Рада Євросоюзу схвалила підписання Угоди про спільний авіаційний простір з Україною. Договір скасує ринкові обмеження і відкриє для України внутрішній авіаринок ЄС. Але для цього країні доведеться перейти на авіаційні стандарти і правила Євросоюзу.

Які ціни на продукти чекають українців влітку

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Що буде з цінами на продукти. Фото: архів "Сегодня"

Що буде з цінами на продукти. Фото: архів "Сегодня" / Фото: Reuters

Новини "Сьогодні" розбиралися, що відбувається з цінами на продуктицього літа і чого чекати восени. Так, почалося сезонне зниження цін на овочі. А ось молочна продукція і м'ясо подорожчали і падати в ціні не будуть, незважаючи на сезон.

Чого чекати українцям від податкової амністії

Мінфін закликає не боятися податкової амністії. Колаж "Сьогодні"

Мінфін закликає не боятися податкової амністії. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Сьогодні

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З 1 вересня українці зможуть задекларувати майно і великі суми грошей, які вони заробили без сплати податків. Це передбачає недавно прийнятий закон про податкову амністію. Новини "Сьогодні" розбиралися, чого чекати українцям.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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