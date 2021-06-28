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Підвищення пенсій у липні скасовано. Коли тепер нарахують надбавку

28 червня 2021 10:34

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

У бюджеті забракло коштів на липневе підвищення – старші за 75 років українці мали отримати надбавку

/ Фото: Сьогодні

Підвищення пенсій відклали. 1 липня українці, старші за 75 років, мали отримати виплати на 400 гривень більше. Але додаткових грошей влітку чекати не варто. Нарахування перенесли на жовтень.

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Забракло ресурсу, повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "Радіо Свобода", передають новини "Сьогодні". Також чиновниця нагадала, що надбавка до пенсій знецінюватися не буде. І вже з наступного року підлягатиме індексації.

Раніше повідомлялося, що липневе підвищення перенесено на вересень, однак нині вже заявляють про жовтень.

Також Лазебна розповіла, що від 2028 року, щоб піти на пенсію в 60 років, необхідно буде мати 35 років офіційного стажу.

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З 1 квітня 2021 року в Україні змінилися вимоги до мінімального стажу, який дає право на пенсію. Пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків. Пенсію за віком нараховуватимуть жінкам тільки після досягнення 60 років (і більше). Водночас стаж має становити не менше ніж 28 років. Тим, хто виходить на пенсію наступного року, потрібно буде мати вже 29 років стажу.

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