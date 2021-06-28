Податкова амністія на порозі. Експерти розповіли, що чекає українців

З вересня українці зможуть легалізувати доходи і майно, які були отримані без сплати податків

Українцям пропонують легалізувати доходи. Фото: архів "Сегодня" / Фото: freepik.com

З 1 вересня українці зможуть задекларувати майно і великі суми грошей, які вони заробили без сплати податків. Це передбачає недавно прийнятий закон про податкову амністію. "Податкове вікно" буде діяти один рік.

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У тому, як буде реалізовуватися закон про податкову амністію, розбиралася журналіст новин "Сьогодні" Алла Чиж.

Як буде проходити легалізація

В рамках податкової амністії пропонують декларувати валюту, що перевищує 400 000 грн. Цінні папери, нерухомість, більше 120 квадратів – для квартири і 240 – для дому. У тому числі і незавершене будівництво.

"Амністія – це визнання провини. Якщо ти хочеш, щоб до тебе застосували амністію, ти повинен визнати провину. Тобто, відповідно до прийнятого законопроекту, громадянин повинен добровільно прийти в податкову, визнати, що ухилявся. Задекларувати цінне майно, куплене на тіньові кошти, і разово сплатити 5%, якщо активи в Україні. 9% – якщо за кордоном і 2,5 – якщо гроші в українських цінних паперах – ОВДП", – говорить Михайло Ілляшев, керуючий партнер юрфірми.

Втім, експерти впевнені – бажаючих декларувати набереться небагато.

"Люди успішно заробили гроші, уникли сплати податків, уникли покарання і які у них підстави вважати, що їх спіймають і покарають?" – каже Михайло Ільяшев, керуючий партнер юрфірми.

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З ним згоден Олег Пендзин, економіст.

"Людина абсолютно спокійно себе почуває в тих правових реаліях, які є. Податкова не знає про її існування, фінансовий моніторинг її не чіпає, тому що вона не кладе гроші на рахунок, нерухомість людина може спокійно придбати на вторинному, і на первинному ринку, не афішуючи походження грошей", – каже Олег Пендзин.

Однак, на думку економіста, в подальшому так не буде. Як тільки "вікно" закриється, податкові органи почнуть масовані перевірки. Звірять реєстри і відслідкують витрати платників. Точніше, неплатників.

"Я не виключаю, що пройде якийсь моніторинг того майна, яке у громадян є. Відбудеться порівняння вартості цього майна та періоду, коли воно було придбано, з доходами, які офіційно декларувалися роботодавцями", – говорить Дмитро Сушко, аудитор.

Більш того Дмитро Сушко припускає, що фіскальні органи не будуть чекати завершення пільгового періоду і почнуть проводити профілактичні бесіди з ухильниками.

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Втім, глава профільного парламентського комітету Верховної Ради Данило Гетманцев стверджує, що ніяких перевірок не передбачається.

"Ніхто не може до Вас прийти після амністії, до, під час, і запитати, за які гроші ти придбав будинок", – говорить Данило Гетманцев.

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Однак, якщо в майбутньому Ви захочете придбати квартиру, будинок, покласти гроші на рахунок в банку, банк може запитати звідки у тебе гроші, дай документ. От саме амністія про цей документ.

Така інтерпретація документа дає надію: податкових репресій не планують. Принаймні зараз. Але планових перевірок ніхто не відміняв.

Кого торкнуться перевірки?

На думку експертів, перевірки торкнуться середнього класу. Працівників, які змогли накопичити значні суми або побудувати великі будинки. Працівників, які тривалий час отримували зарплату в "конвертах".

"У багатьох громадян України під ліжками є багато грошей і вони не несуть в банк, тому що банк уже запитує про природу походження цих грошей. І ми робимо амністію, коли людина просто каже: ось у мене мільйон гривень, платить 5% і держава його прощає за те, що не платив податки ", – говорить Давид Арахамія, голова фракції партії" Слуга народу ".

Що стосується державних посягань на заробітки гастарбайтерів, юристи скептичні.

"Якщо людина працювала в Польщі, Італії, там і повинна платити податки. І Україна не має відношення до тих податків. Якщо людина отримала їх за кордоном, вона повинна їх оплатити за кордоном", – говорить Михайло Ілляшев, керуючий партнер юрфірми.

І ще нюанс – ми звикли думати, що податківці не можуть вимагати пояснень походження майна або грошей заднім числом, коли строк позовної давності минув. Але як тільки законопроєкт вступить в силу, фіскальні органи таке право отримають, стверджує Оксана Продан, народний депутат, VII-VIII скликань.

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З тих, хто не захоче повернути борги державі, спробують стягнути по повній, як тільки пільговий період закінчиться. А саме: 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору від виявлених активів.

Втім, зробити це зможуть тільки, коли людина почне витрачати неоподатковувані гроші: купує машину, квартиру, будинок, або захоче покласти заощадження на банківський рахунок. А тих, хто буде сидіти тихо на своїх грошах – не чіпатимуть.

Раніше в Мінфіні заявили, що українцям не варто боятися податкової амністії.