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Європа відкриває небо для України: в ЄС схвалили угоду

28 червня 2021 14:34

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Рада Євросоюзу вирішила відкрити свій повітряний простір для української авіації до офіційного набуття чинності договору

Українським авіакомпаніям спростили правила польоту в ЄС. Фото: колаж "Сьогодні"

Українським авіакомпаніям спростили правила польоту в ЄС. Фото: колаж "Сьогодні"

Рада Євросоюзу схвалила підписання Угоди про спільний авіаційний простір з Україною, яка відкриє ринок повітряного транспорту і надасть нові можливості для авіаперевізників та їхніх клієнтів.

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Про це повідомили 28 червня в пресслужбі Ради ЄС.

Договір скасує ринкові обмеження і відкриє для України внутрішній авіаринок ЄС. Але для цього країні доведеться перейти на авіаційні стандарти і правила Євросоюзу.

Зокрема, договір містить положення про екологічну та соціальну відповідальність, а також чесну конкуренцію. Ще в ньому є механізми для запобігання спотворень правил конкуренції або інших зловживань.

Рішення Ради ЄС дозволяє тимчасово уже застосовувати цю Угоду – до завершення всіх необхідних процедур для набуття нею чинності.

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Але щоб набути чинності, договір має бути ратифікований кожною країною – членом ЄС, Єврокомісією та Україною. Припускають, що це станеться восени.

На рішення ради вже відреагував посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

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"Дуже радий у зв'язку з затвердженням Радою ЄС Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, на яку так довго чекали і яку, сподіваюся, скоро підпишуть", – заявив він у Twitter.

Нагадаємо, переговори про угоду щодо відкритого неба між ЄС і Україною тривають уже не перший рік. Зокрема, на підписання угоди сподівалися ще в 2019 році.

Читайте докладніше, які перспективи отримає наша країна після цього: Менше тяганини, більше напрямків: що дасть Україні "відкрите небо" з ЄС.

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Про що ще говорять в Україні та світі 28 червня, дивіться у відеосюжеті:

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