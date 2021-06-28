Европа открывает небо для Украины: в ЕС одобрили соглашение

Совет Евросоюза решил приоткрыть свое воздушное пространство для украинской авиации до официального вступления в силу договора

Украинским авиакомпаниям упростили правила полета в ЕС. Фото: коллаж "Сегодня"

Совет Евросоюза одобрил подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве с Украиной, которое откроет рынок воздушного транспорта и создаст новые возможности для авиаперевозчиков и их клиентов.

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Об этом сообщили 28 июня в пресс-службе Совета ЕС.

Договор отменит рыночные ограничения и откроет для Украины внутренний авиарынок ЕС. Но для этого стране придется перейти на авиационные стандарты и правила Евросоюза.

В частности, договор содержит положения об экологической и социальной ответственности, а также справедливой конкуренции. Еще в нем есть механизмы, предотвращающие какие-либо искажения правил конкуренции или другие злоупотребления.

Решение Совета ЕС позволяет временно уже применять это соглашение – до завершения всех необходимых процедур для его вступления в силу.

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Чтобы вступить в силу, оно должно быть ратифицировано каждой страной – членом ЕС, Еврокомиссией и Украиной. Предполагается, что это произойдет осенью.

На решение совета уже отреагировал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Очень рад в связи с утверждением Советом ЕС Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, которое так долго ждали и, надеюсь, скоро подпишут", – заявил он в Twitter.

Напомним, переговоры о сделке об открытом небе между ЕС и Украиной идут уже не первый год. В частности, на подписание соглашения надеялись еще в 2019 году.

Читайте подробнее, какие перспективы появятся у нашей страны после этого: Меньше волокиты, больше направлений: что даст Украине "открытое небо" с ЕС.

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О чем еще говорят в Украине и мире 28 июня, смотрите в видеосюжете: