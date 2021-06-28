Овочі подешевшали, а м'ясо і набіл – ні. Яких цін на харчі чекати українцям влітку (відео)

З невеликим запізненням в Україні почалося сезонне зниження цін на овочі, а м'ясо і молоко через дорогі корми дешевшати не будуть

/ Фото: Getty Images

У світі стрімко дорожчають продукти. За оцінками ООН, за останні півроку ціни росли набагато швидше, ніж все попереднє десятиліття. Для українців ця тема болюча. Держстат свого часу констатував, що на харчування припадає майже половина всіх витрат українців. Тому навіть незначні коливання цін боляче б'ють по нашим кишеням.

Реклама

Овочі піднялися в ціні, але не всі

Офіційна статистика говорить: з початку року основні овочі в Україні подорожчали від третини до половини вартості.

"Холодний травень, сезонне зниження цін на ранню групу дещо зсунули на дві-три тижні", – говорить Володимир Лапа, радник президента Українського клубу аграрного бізнесу.

Якщо порівнювати показники рік до року, то вони суттєво не відрізняються, відзначають в профільному міністерстві.

"На сьогодні пішла доступна рання овочева група, відповідно, ціна на весь борщовий набір вирівнялася, відповідає сезону, знизилася в порівнянні з весною", – каже Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства.

Зниження ціни – хоч і запізніле – вже спостерігаємо на томати і цибулю. Однак картопля, наприклад, коштує в два рази дорожче, ніж в Польщі.

"Потрібні інвестиції в технології. А це – зрошення, а це – картоплесховище, можливість зберігати весь рік. Але в цьому році ми спостерігаємо, що ці інвестиції вже приходять ", – каже Тарас Висоцький.

Реклама

І вже в кінці найближчої зими значних цінових стрибків на картоплю не буде, обіцяють в Мінагрополітики.

Читайте також: Зростання цін в Україні прискорилося. Що відбувається з інфляцією?

М'ясо та молочка стали дорожче

Також подорожчали молочна продукція і м'ясо. Навіть незважаючи на те, що зазвичай влітку ці продукти дешевшають.

"У годуванні зараз використовують корми, вироблені з дорогого зерна, тому взагалі по зерновій групі ще місяць-два будуть такі залишкові наслідки того подорожчання цін на зерно, які були в кінці зими-початку весни. І вже очевидно ... восени може бути деяке зниження ", – говорить Володимир Лапа, радник президента Українського клубу аграрного бізнесу.

А поки через дороге зерна до осені може подорожчати і хліб – до десяти відсотків.

Ягоди подешевшали, а цукор подорожчав

В цьому році з ягодами в Україні все в порядку. Дощі і хороші погодні умови забезпечили хороший урожай. А отже – і зниження ціни. У минулому році, наприклад, в ці дні полуницю продавали по сто двадцять гривень. А зараз середня ціна – п'ятдесят.

Реклама

А, ось, цукор подорожчав.

"У минулому році через посуху постраждала цукрова галузь, вироблено було менше, ніж є потреба. Як результат – через обмежену пропозицію ціна виросла до рівня двадцяти п'яти гривень", – каже Тарас Висоцький.

Що буде восени з цінами?

"На класичні продукти – такі, як овочева група – піде масовий збір – ціна, знову ж таки, частково знизиться. На зернові, олійні – вона знизиться на п'ятнадцять-двадцять відсотків, але потім можливе зростання взимку. На молочну, м'ясну продукцію фактично ціна залишиться незмінною, оскільки кормова база не подешевшала, плюс-мінус буде зміна в межах п'яти-семи відсотків ", – каже Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства.

Раніше в НБУ розповіли, які продукти подорожчали найбільше .