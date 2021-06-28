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Перенос повышения пенсий и дефицит сала. Самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

28 июня 2021 18:27

Денис Беспалов Денис Беспалов

Обещанное повышение пенсий с 1 июля перенесли на октябрь, эксперты предупредили – сало в Украине может стать дефицитом

Сало станет дефицитом, пенсионерам не стоит ждать повышения пенсий, ЕС открыл небо для украинских авиакомпаний. Коллаж "Сегодня"

Сало станет дефицитом, пенсионерам не стоит ждать повышения пенсий, ЕС открыл небо для украинских авиакомпаний. Коллаж "Сегодня"

Повышение пенсий отложили до октября, Украине прогнозируют дефицит сала, Европа открывает небо для украинских авиаперевозчиков.

Повышение пенсий отложили

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Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине перенесли повышение пенсий. 1 июля украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше. Но дополнительных денег летом ждать не стоит. Начисление отложили до октября.

Сало может стать дефицитом

Сало может стать дефицитом. Фото: SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images
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Сало может стать дефицитом. Фото: SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

Украину может ожидать дефицит сала, поскольку выращивание свиней в стране потеряло рентабельность из-за цены кормов. С начала 2019 стоимость кормов выросла на 20-40%, и продолжает расти.

ЕС открывает небо для Украины

Украинским авиакомпаниям упростили правила полета в ЕС. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинским авиакомпаниям упростили правила полета в ЕС. Фото: коллаж "Сегодня"

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Совет Евросоюза одобрил подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве с Украиной. Договор отменит рыночные ограничения и откроет для Украины внутренний авиарынок ЕС. Но для этого стране придется перейти на авиационные стандарты и правила Евросоюза.

Какие цены на продукты ждут украинцев летом

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Что будет с ценами на продукты. Фото: архив "Сегодня"

Что будет с ценами на продукты. Фото: архив "Сегодня" / Фото: Reuters

Новости "Сегодня" разбирались, что происходит с ценами на продукты этим летом и чего ждать осенью. Так, началось сезонное снижение цен на овощи. А вот молочная продукция и мясо подорожали и падать в цене не будут, несмотря на сезон.

Чего ждать украинцам от налоговой амнистии

Минфин призывает не боятся налоговой амнистии. Коллаж "Сегодня"

Минфин призывает не боятся налоговой амнистии. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images, Сегодня

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С 1 сентября украинцы смогут задекларировать имущество и большие суммы денег, которые они заработали без уплаты налогов. Это предусматривает недавно принятый закон о налоговой амнистии. Новости "Сегодня" разбирались, чего ждать украинцам.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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