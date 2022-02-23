Відкритий шантаж чи реальна мета? До чого призведуть погрози РФ щодо газу по 2 тис. євро

Що приховується за погрозами Росії і чи варто вірити черговій спробі шантажу – у нашому матеріалі

Газ по 2000 євро – чи варто вірити погрозі Росії?

Росія погрожує Європі підняти цінник на газ до 2 тис. євро за тисячу кубометрів, через зупинку Німеччиною сертифікації газопроводу "Північний потік-2". Таку заяву вже зробив заступник глави Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, проте експерти, з якими поспілкувалися журналісти "Сьогодні", впевнені, що такі загрози – звичайна маніпуляція та спроба залякати Захід.

Ціну на газ формує ринок, а не Росія

Голослівними заявами про подорожчання газу в помсту за зупинку сертифікації "Північного потоку-2" Росія сама себе заганяє у безвихідь. Адже європейські країни вже потихеньку відвертаються від РФ через війну на Донбасі та відкриті погрози Росії територіальній цілісності всієї України.

Реклама

Так, за словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, все на що зараз здатна Росія – зменшити постачання газу до Європи.

"Це агонія. Європа тоді купуватиме скраплений газ, а в Росії почнуться великі проблеми зі збутом природного газу: блакитного палива багато, його потрібно використовувати або спалювати" , – каже Охріменко.

Ще одна проблема для РФ: європейське суспільство починає поступово позбавлятися російської залежності, але сама Росія може продавати свій газ лише Європі та Україні. Продавати паливо до Китаю – фізично неможливо.

Реклама

"І це справді може призвести до того, що в РФ буде газ, а ціна навпаки – знизиться, тому що газ нікому буде продавати", – розповідає Олександр Охріменко.

Експерт зазначає, що з будівництвом "Північного потоку-2" Росія сама себе перехитрила, не повіривши, що Німеччина може зупинити сертифікацію газопроводу. Тепер, коли це сталося, РФ не залишається нічого, як шантажувати європейські країни ціною на газ.

Подвійні стандарти

Словам Дмитра Медведєва не вірить і член Економічного дискусійного клубу Олег Пєндзин.

Реклама

"Ціну на газ на спотовому ринку росіяни регулюють давно за допомогою зменшення або збільшення постачання газу до Європи. Тому заяву Медведєва можна сприймати лише за допомогою емоційної рефексії" , – вважає Олег Пензін.

Він зазначає, що Європа підписала з "Газпромом" та Росією довгострокові контракти на постачання газу та купуєте паливо по 300-350 доларів. Договори з такими цінами діють до 2025-2027 років.

"Ціна, про яку сказав Медведєв – більше для тих, хто виходить на ринок із покупкою сьогодні на сьогодні, на кшталт України. А Європа має довгострокові контракти і це питання європейців мало хвилює" , – додав Пєндзін.

При цьому експерт звернув увагу на непослідовність дій з боку європейців, які начебто готові захистити Україну від шантажу з боку РФ, але при цьому не забувають і про свої інтереси.

"З одного боку канцлер Німеччини Шольц говорить про зупинення сертифікації газопроводу "Північний потік-2", а вже наступного дня Антимонопольний комітет Німеччини дає згоду на придбання "Роснафтою" контрольного пакета третьої за величиною нафтопереробної компанії Німеччини. Тому завжди слід пам'ятати про те, що європейці та американці переслідують свої інтереси. І воювати за Україну не буде ніхто, крім нас самих" , – підсумував Олег Пензін.

ЄС запроваджує санкції проти Росії

Визнавши незалежність квазіреспублік "ЛДНР", Росія нарвалася на жорсткі санкції від Західного світу.

Так, Німеччина оголосила про призупинення сертифікації газопроводу "Північний потік – 2", Великобританія ввела санкції проти деяких російських олігархів, що входять до близького кола Путіна, а також п'яти російських банків, а ЄС покарав російських депутатів , які голосували за незалежність частини Донбасу

Раніше ми писали, чому акції російських компаній летять у прірву і як це впливає на економіку держави.