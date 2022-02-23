Открытый шантаж или реальная цель? К чему приведут угрозы РФ о газе по 2 тыс. евро

Что скрывается за угрозами России и стоит ли верить очередной попытке шантажа – в нашем материале

Газ по 2000 евро - стоит ли верить угрозам России?

Россия угрожает Европе поднять ценник на газ до 2 тыс. евро за тысячу кубометров, из-за остановки Германией сертификации газопровода "Северный поток-2". Такое заявление уже сделал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, однако эксперты, с которыми пообщались журналисты "Сегодня" уверены, что такие угрозы – обычная манипуляция и попытка запугать Запад.

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Цену на газ формирует рынок, а не Россия

Голословными заявлениями о подорожании газа в отместку за остановку сертификации "Северного потока-2" Россиия сама себя загоняет в безвыходное положение. Ведь европейские страны уже потихоньку отворачиваются от РФ из-за войны на Донбассе и открытых угроз России территориальной целосности всей Украины.

Так, по словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименка, все, на что сейчас способна Россия – уменьшить поставки газа в Европу.

"Это агония. Европа тогда станет покупать сжиженный газ, а в России начнутся большие проблемы со сбытом природного газа: голубого топлива много, его нужно использовать или сжигать", – говорит Охрименко.

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Еще одна проблема для РФ: европейское сообщесто начинает постепенно избавляться от российской зависимости, но сама Россия может продавать свой газ только Европе и Украине. Продавать топливо в Китай – физически невозможно.

"И это действительно может привести к тому, что у РФ будет газ, а цена наоборот – снизится, потому что газ некому будет продавать", – рассказывает Александр Охрименко.

Эксперт отмечает, что со строительством "Северного потока-2" Россия сама себя перехитрила, не поверив, что Германия может остановить сертификацию газопровода. Теперь, когда это случилось, РФ не остается ничего, кроме как шантажировать европейские страны ценой на газ.

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Двойные стандарты

Словам Дмитрия Медведева не верит и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Цену на газ на спотовом рынке россияне регулируют давно с помощью уменьшения или увеличения поставок газа в Европу. Поэтому заявление Медведева можно воспринимать только посредством эмоциональной рефексии", – считает Олег Пендзин.

Он отмечает, что Европа подписала с "Газпромом" и Россией долгосрочные контракты на поставку газа и покупку топливо по 300-350 долларов. Договора с такими ценами действуют до 2025-2027 гг.

"Цена, о которой сказал Медведев – больше для тех, кто выходит на рынок с покупкой сегодня на сегодня, вроде Украины. А у Европы долгосрочные контракты и этот вопрос европейцев мало волнует", – добавил Пендзин.

При этом эксперт обратил внимание на непоследовательность действий со стороны европейцев, которые вроде как и готовы защитить Украину от шантажа со стороны РФ, но при этом не забывают и о своих интересах.

"С одной стороны канцлер Германии Шольц говорит об остановке сертификации газопровода "Северный поток-2", а уже на следующий день Антимонопольный комитет Германии дает согласие на приобретение "Роснефтью" контрольного пакета третьей по величине нефтеперерабатывающей компании Германии. Так что всегда следует помнить о том, что европейцы и американцы преследуют свои интересы. И воевать за Украину не будет никто, кроме нас самих", – подытожил Олег Пендзин.

ЕС вводит санкции против России

Признав независимость квазиреспублик "ЛДНР" Россия нарвалась на жесткие санкции от Западного мира.

Так, Германия объявила о приостановке сертификации газопровода "Северный поток – 2", Великобритания ввела санкции против некоторых российских олигархов, входящих в близкий круг Путина, а также пяти российских банков, а ЕС наказал российских депутатов, которые голосовали за независимость части Донбасса.

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