Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Призыв резервистов ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🔴 Обострение в ООС 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Открытый шантаж или реальная цель? К чему приведут угрозы РФ о газе по 2 тыс. евро

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 февраля, 12:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Что скрывается за угрозами России и стоит ли верить очередной попытке шантажа – в нашем материале
Газ по 2000 евро - стоит ли верить угрозам России?
Газ по 2000 евро - стоит ли верить угрозам России?

Россия угрожает Европе поднять ценник на газ до 2 тыс. евро за тысячу кубометров, из-за остановки Германией сертификации газопровода "Северный поток-2". Такое заявление уже сделал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, однако эксперты, с которыми пообщались журналисты "Сегодня" уверены, что такие угрозы – обычная манипуляция и попытка запугать Запад.

Реклама

Цену на газ формирует рынок, а не Россия

Голословными заявлениями о подорожании газа в отместку за остановку сертификации "Северного потока-2" Россиия сама себя загоняет в безвыходное положение. Ведь европейские страны уже потихоньку отворачиваются от РФ из-за войны на Донбассе и открытых угроз России территориальной целосности всей Украины.

Так, по словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименка, все, на что сейчас способна Россия – уменьшить поставки газа в Европу.

"Это агония. Европа тогда станет покупать сжиженный газ, а в России начнутся большие проблемы со сбытом природного газа: голубого топлива много, его нужно использовать или сжигать", – говорит Охрименко.

Реклама

Еще одна проблема для РФ: европейское сообщесто начинает постепенно избавляться от российской зависимости, но сама Россия может продавать свой газ только Европе и Украине. Продавать топливо в Китай – физически невозможно.

"И это действительно может привести к тому, что у РФ будет газ, а цена наоборот – снизится, потому что газ некому будет продавать", – рассказывает Александр Охрименко.

Эксперт отмечает, что со строительством "Северного потока-2" Россия сама себя перехитрила, не поверив, что Германия может остановить сертификацию газопровода. Теперь, когда это случилось, РФ не остается ничего, кроме как шантажировать европейские страны ценой на газ.

Реклама

Двойные стандарты

Словам Дмитрия Медведева не верит и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Цену на газ на спотовом рынке россияне регулируют давно с помощью уменьшения или увеличения поставок газа в Европу. Поэтому заявление Медведева можно воспринимать только посредством эмоциональной рефексии", – считает Олег Пендзин.

Он отмечает, что Европа подписала с "Газпромом" и Россией долгосрочные контракты на поставку газа и покупку топливо по 300-350 долларов. Договора с такими ценами действуют до 2025-2027 гг.

"Цена, о которой сказал Медведев – больше для тех, кто выходит на рынок с покупкой сегодня на сегодня, вроде Украины. А у Европы долгосрочные контракты и этот вопрос европейцев мало волнует", – добавил Пендзин.

При этом эксперт обратил внимание на непоследовательность действий со стороны европейцев, которые вроде как и готовы защитить Украину от шантажа со стороны РФ, но при этом не забывают и о своих интересах.

"С одной стороны канцлер Германии Шольц говорит об остановке сертификации газопровода "Северный поток-2", а уже на следующий день Антимонопольный комитет Германии дает согласие на приобретение "Роснефтью" контрольного пакета третьей по величине нефтеперерабатывающей компании Германии. Так что всегда следует помнить о том, что европейцы и американцы преследуют свои интересы. И воевать за Украину не будет никто, кроме нас самих", – подытожил Олег Пендзин.

ЕС вводит санкции против России

Признав независимость квазиреспублик "ЛДНР" Россия нарвалась на жесткие санкции от Западного мира.

Так, Германия объявила о приостановке сертификации газопровода "Северный поток – 2", Великобритания ввела санкции против некоторых российских олигархов, входящих в близкий круг Путина, а также пяти российских банков, а ЕС наказал российских депутатов, которые голосовали за независимость части Донбасса.

Ранее мы писали, почему акции российских компаний летят в бездну и как это влияет на экономику государства.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Гривня летит вниз без остановки: что происходит с курсом на межбанке София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Украинцы массово скупают оружие — какое и за сколько Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Открытый шантаж или реальная цель? К чему приведут угрозы РФ о газе по 2 тыс. евро Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38895.6

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2714.85

Litecoin (LTC)

110.71

Ripple (XRP)

0.73

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3665

Евро (€)

32.9

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
23 февраля. Джонас Солк . 68 лет назад в этот день осуществлено первое в мире массовое вакцинирование против полиомиелита…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
34,58
33,58
32,80
19,01
36,49
36,18
35,49
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять