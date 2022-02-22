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"Ласкаво просимо до нового світу!". Медведєв налякав Європу газом по 2 тис. євро

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22 лютого, 15:59
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Дмитро Медведєв почав відкрито погрожувати Євросоюзу після зупинки сертифікації кремлівського проекту "Північний потік – 2"

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв почав загрожувати Євросоюзу, що ціни на природний газ підскочать до 2000 євро за тисячу кубометрів.

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Так російський пропагандист відреагував на зупинку сертифікації "Північного потоку – 2" Німеччиною у соцмережах.

"Ну що ж. Ласкаво просимо до нового світу, в якому вже скоро європейці платитимуть 2000 євро за тисячу кубів газу!" – йдеться у пості.

Сертифікацію "Північного потоку – 2" зупинили

22 лютого, через визнання РФ незалежності псевдореспублік "ЛДНР", канцлер Німеччини Олаф Шольц попросив Мінекономіки країни відкликати у Федерального мережевого агентства доповідь щодо забезпечення енергобезпеки.

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Це означає, що сертифікацію "Північного потоку – 2" зупинено і для її початку Міністерство економіки Німеччини заново оцінить проєкт і до того часу його не буде запущено.

"Сьогодні" також розповідали, що Європейський Союз готує пакет санкцій проти Росії та депутатів, які голосували на підтримку незалежності "ЛДНР".

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