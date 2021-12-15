Потрібно більше працювати? Як українцям отримати максимальну пенсію

Максимальну пенсію можуть отримати ті, у кого є повний страховий стаж і висока офіційна зарплата

Найбільше отримують ті, хто щомісячно відраховував до Пенсійного фонду внески із зарплати, яка вища за середню / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці можуть розраховувати на максимальну пенсію, якщо їхня офіційна заробітна плата становить не менше 91 тисячі гривень.

Такі розрахунки наводить Пенсійний фонд.

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Отже, максимальну пенсію можуть отримати ті, хто має повний страховий стаж і високу офіційну зарплату.

Пенсія = середня зарплата за три минулі роки × співвідношення власної зарплати до середньої × стаж у роках × 1%

Згідно з цією формулою, найбільше отримують ті, хто щомісяця відраховував до Пенсійного фонду внески із зарплати, які перевищують середній рівень виплат по країні більше, ніж у сім разів.

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Зазначимо, що в Україні рівень середньої зарплати, встановлений для розрахунку пенсії, становить понад 13 тисяч гривень.

Примітно, що встановлена максимальна пенсія у розмірі понад 19 тисяч гривень не стосується колишніх працівників суду, адже вони формально отримують не пенсію, суддям призначають довічне утримання.

Хто може розраховувати на збільшення?

Суддя, який вийшов на заслужений відпочинок, може розраховувати на виплату у розмірі 91,2 тис. грн завдяки перерахунку суддівських зарплат. Відповідно до закону, суддя на пенсії може отримувати до 80% зарплати працюючого на аналогічній посаді. Це відбувається тоді, як середня виплата по країні збільшилася лише на 400 грн – з 3507 до 3915 грн.

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А колишнім військовим розвідувальних органів, які вийшли на заслужений відпочинок і хто отримує пенсію згідно з "воєнним" законом № 2262, можуть зробити перерахунок пенсій. Він зачепить виплати, які вони отримували з 1 серпня 2021 року.

Раніше ми повідомляли, що Пенсійний фонд просить уряд збільшити бюджет на 4,34 мільярди гривень. Гроші потрібні для того, щоби виплатити обіцяні підвищені мінімальні пенсії громадянам від 65 років.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні вже почали тестувати накопичувальну пенсійну систему.